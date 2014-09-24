بسام كوسا يفتتح موسمه الدرامي بـ "رهان"

افتتح الفنّان السّوري بسّام كوسا مشاركاته للموسم الدرامي الجديد 2015 بخماسية "الرّهان" ضمن الجزء الثالث من مسلسل "صرخة روح".

خماسية "الرهان" من تأليف الكاتبة هبة نوفل من (مختارات عالمية)، وإخرج مروان بركات، ويشارك في بطولتها إلى جانب بسام كوسا كل من معتصم النهار، لمى بدور، جمال قبش.

ويشارك بإخراج العمل أكثر من مخرج سوري، وكان المخرج إياد نحاس قد أنهى تصوير الخماسيّة الأولى مؤخراً، والتي حملت عنوان "صدفة غريبة" بطولة عبد المنعم عمايري، رنا شميس، مديحة كنيفاتي، يزن السيد، أنطوانيت نجيب .