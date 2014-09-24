سر عودة الفنان ميحد حمد.. ومعايدته للسعودية

بعد غياب عن سوق الكاسيت لأكثر من ثمانية أعوام، منذ عام 2006، عاد الفنان ميحد حمد بألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "لا تردني حدود"، وقد أعلن عنه أمس خلال مؤتمر صحفي أقيم في جزيرة السعديات بفندق سانت ريجيس، بحضور مدير أعماله صالح آل علي، والفنان محمد المنهالي.

ويبدو أن عودة ميحد ستكون قوية حيث سيحي حفلاً في أبو ظبي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة الفنان الإماراتي الشاب محمد المنهالي، ضمن مهرجان "أبوظبي عيدكم وفرحتكم" الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إضافة إلى جولة حفلات أخرى بين الإمارات وخارج الإمارات.



وصرح الفنان ميحد عن سبب غيابة طوال السنوات الماضية عن إطلاق ألبومات قائلاً: "أنا لست بعيداً بل موجود دائماً على الساحة الفنية وسبب عدم إطلاق ألبوم هي مشاغلي في الحياة". ثم وعد بأنها الانطلاقة من جديد ولا ينقطع مرة أخرى عن الجمهور. وأضاف: "الألبوم يضم 11 أغنية تعاونت فيها مع ملحنين من أهم ملحني الخليج والإمارات، منهم الملحن السعودي صالح الشهري رحمه الله، والقطري عبد الله الناعم، إضافة إلى نجلي محمد ميحد حمد، الذي أشرف على الألبوم فنياً، وأنا أشكره على اهتمامه فقد كان صاحب الدور الكبير في إطلاق هذا الألبوم". وأكد ميحد على تعاونه مع عدد من أهم الشعراء في الخليج أيضاً وأكثرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة على حد تأكيده.



في نهاية المؤتمر وجه التحية إلى الإمارات وشعب الإمارات، كما قدم التهنئة والمعايدة إلى المملكة العربية السعودية وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الذي صادف في 23 سبتمبر، يوم انعقاد المؤتمر الصحفي.



المزيد من التفاصيل وحوار مع الفنان ميحد حمد قريباً في "سيدتي".