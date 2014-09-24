الإفراج عن أصالة وطوني قهوجي يؤكد: ستغني غداً في "ستار أكاديمي"

بعد انتشار خبر اعتقال الفنانة أصالة، علمت "سيدتي نت" أنّ الفنانة موجودة حالياً في بيروت وليست قيد الاعتقال، وأنها ستشارك في برنامج "ستار أكاديمي" مساء غد الخميس.

وفي اتصال معه، أكد المخرج طوني قهوجي أنّ أصالة في طريقها إلى الفندق حيث تقيم خلال وجودها في بيروت، وأنّها ستحيي غداً البرايم الثالث من "ستار أكاديمي".

وأكّد قهوجي أن الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام تمّ تضخيمه، لكنّه لم ينف ولم يؤكد خبر الاعتقال، قائلاً "كل ما أستطيع قوله أن أصالة موجودة في بيروت وأنها ستكون على مسرح ستار أكاديمي مساء غد وأن الأخبار المتداولة مضخّمة جداً".

مصادر أمنية ذكرت أنه تم القبض على أصالة في مطار بيروت الدولي لدى قدومها من القاهرة، وتمّ إيقافها ثم أطلق سراحها على أن تمثل امام قاضي التحقيق شربل أبو سمرة يوم الاثنين المقبل، وذكرت المصادر أن أصالة ستمنع من السفر خلال هذه المدّة، وأنها ستبقى في بيروت إلى حين انتهاء قضيتها التي لم يعرف بعد ما هو فحواها، رغم استبعاد مصدر أمني ان يكون دعوى قدّمها النظام السوري ضدّها، خصوصاً أنها تحضر إلى بيروت بصورة مستمرة، وأكدت بعض المصادر أن القضية مالية لكنها لم توضح ماهيتها بانتظار توضيح القضية خلال الساعات المقبلة.

الأمن العام اللبناني يعتقل أصالة ويسحب جواز سفرها

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