حفلات الأضحى في الكويت... ممنوع مشاركة الفنانين العرب

دخلت حفلات عيد الأضحى المقرر إقامتها في الكويت منحى آخر وجديد، لم يخل من الإثارة والغرابة.

فبعد أن كانت شركتا "روتانا" و"سوليتير" تستعدان لتنظيم حفلات بمشاركة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي هم عبدالله الرويشد ونبيل شعيل وماجد المهندس وشيرين عبدالوهاب وتامر حسني وشذى حسون ومطرف المطرف، فوجىء المنظمون برفض وزارة الإعلام مشاركة أي فنان أو فنانة عربية وإقتصار الحفلات على الخليجيين فقط، ما أدى إلى إستبعاد شذى حسون وشيرين وتامر حسني ووليد الشامي.

هذا الاستبعاد يعني اقتصار الحفلات على حفلتين الأولى في ثاني أيام العيد وسيحييها كل من مطرف المطرف وعبدالله الرويشد والثانية نبيل شعيل وماجد المهندس الذي سمح له بالمشاركة كونه سعودي الجنسية وكلا الحفلين من تنظيم "روتانا"، فيما لن تنظّم حتى الآن شركة "سوليتير" أي حفلة سواء لشيرين او تامر حسني وسط أنباء عن عزمها مقاضاة وزارة الإعلام بسبب رفض منحها ترخيص للحفلة.

مصدر في وزارة الاعلام أبلغ "سيدتي نت" أن القرار مؤقت بالنسبة لمنع الفنانين والفنانات العرب من إحياء الحفلات العامة في الكويت، مكتفياً بذلك دون شرح أسباب قرار المنع، وسط استغراب الجمهور الكويتي من تداول ألبومات الممنوعين من إحياء الحفلات في الكويت ومشاركتهم في حفلات ومناسبات خاصة ومنعهم في المقابل من الحفلات العامة.

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