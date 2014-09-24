السينما والتاريخ.. داعش وخراسان.. أمريكا والأشباح

مع اختفاء أسامة بن لادن في آخر عامين من حياته تقريبا، ألحت الصحافة الأمريكية على الخطر الداهم المسمى "أنور العولقي"، القيادي القاعدي المرعب.

ومع انحسار رسائل ابن لادن المصورة، بدا أن شمس القاعدة في أفول، حتى لو أنجزت عمليات نوعية عبر أفرعها المنتشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ثم كان كان أن قتل الأمريكان أسامة.

وبدا أن هناك حاجة لإعادة اختراع القاعدة مرة أخرى، أو بالأحرى إعادة اختراع "العدو".

لم يخف التلميح والمقارنة على أحد، فالأصول اليمنية لأنور العولقي وحياته في الغرب وإجادته اللغة الإنجليزية ووجهه المسحوب وعيناه الهادئتان الوديعتان الغامضتان، جعلتا منه –ولو لا شعوريا- خليفة مؤكدا لأسامة بن لادن.

ثم ظهر فجأة، شخص يدعى محمد ناصر الوحيشي، المكنى بأبي بصير، والملقب بقائد تنظيم القاعدة في بلاد العرب.

وبدا أن الوحيشي بغلظته ولغته الحادة، يشكل على نحو ما مع العولقي ثنائية جديدة من تنويعات "أسامة بن لادن" و"أيمن الظواهري"..كان استنساخا سينمائيا، ربما بولغ فيه للإمعان في الإيحاء بأن القاعدة خطر يعيد انتاج ذاته وأن حرب أمريكا مع الإرهاب "مفتوحة".

ورغم الهوس الذي شكله داعش للعالم على مدار الأشهر الماضية، ورغم الغارات الجوية المتتالية على نقاط تمركز قوات داعش، فإن الصحافة الأمريكية خرجت قبل أيام لتقول لنا شيئا لطيفا للغاية.

مفاده: أيها الطيبون الذين يحاربون داعش، هل تظنون أن داعش هو أكبر خطر على الولايات المتحدة؟! يالكم من سذج.. فهناك تنظيم "خراسان" السري الذي لا يدري أحد عنه شيء..هذا أشد خطرا أيها الحمقى المشغولون بداعش!

وهنا نحن أمام احتمال من اثنين: السينما أو التاريخ.

(1)

(السينما)

ما خراسان هذا؟

ستفيد المخابرات المركزية الأمريكية بأن خراسان تنظيم يقوده شخص يدعى محسن الفضالي، أحد أبرز قيادات القاعدة الشباب، الذي كان مقربا للغاية من أسامة بن لادن، وكان على اطلاع دقيق بتفاصيل 11 سبتمبر قبل تنفيذها. وهو شرف تنظيمي لم يحظ به كثيرون من المقربين من بن لادن.

لكن الفضالي الذي كان يبلغ من العمر 19 سنة آنذاك، كان يعرف كل شيء عن العملية، وهو الآن ماض على عهده مع أسامة بن لادن في تنفيذ عملية نوعية بصورة شبه مستقلة عن عمل التنظيم الأم.

حيث أسس، أو قاد، الفضالي خلية خراسان لتكوين جيش جرار من الأوروبيين والغربيين الذين ينتمون للقاعدة، كي يسهل مرورهم من مطارات الدول الغربية، توطئة لتنفيذ 11 سبتمبر الجزء الثاني!

وهكذا، فإن واشنطن مرتعبة من هذا التنظيم الذي ينتوي معاودة حرب أمريكا في عقر دارها.

لماذا لم تتحدث المخابرات الأمريكية عن "خراسان" هذه من قبل؟ لماذا خرجت عناوين الصحف الأمريكية بنفس المعنى بالضبط: "خراسان تنظيم أشد خطرا على أمريكا من القاعدة"؟

لماذا دوما هناك المختبئون والقادمون من الماضي السحيق للانتقام؟ ولماذا هناك تفاصيل ملحمية وسينمائية دوما؟ لماذا ظل الفضالي صامتا 3 سنوات بعد مقتل بن لادن وفجأة ظهرت عنه كل هذه المعلومات الآن لينتقم من الشيطان الأكبر؟

حين أن أعرف أن اسم التنظيم خراسان، سأتذكر أفلام المخابرات الأمريكية الرديئة التي يظهر في أحد عملاء السي آي إيه وهو يتحدث عن عمله السابق في لبنان أو سوريا للقبض على "أبو نيدال" و"همزة"..يعني "أبو نضال"..و"حمزة"، وسأحس أن التنظيم المزعوم تم اختيار اسمه لأسباب موسيقية توحي بالشرق أوسطية لا أكثر ولا أقل.

اليوم 24 سبتمبر، ستحمل وكالات الأنباء خبر مقتل الفضالي..ولكن هل هو نهاية السلسلة؟

(2)

(التاريخ)

سنفترض في الاحتمال الثاني أن كل المعلومات المتاحة للأمريكان عن خراسان حقيقية، وأنهم لتوهم اكتشفوا هذا اللغم الموقوت، أو أنهم اختاروا الإعلان عنه في هذا الوقت الحرج.

فما خراسان هذا؟

النحو الذي أعلن به أبوبكر البغدادي، زعيم داعش، عن نفسه خليفة للمسلمين، كان محملا بأجواء شيعية أكثر منه وليدا لبروتوكولات فقهية سنية.

فقد ارتدى الرجل العمامة السوداء، معتبرا نفسه خليفة هاشميا، ينتمي للبيت العلوي، وقد تقلد الخلافة (أو الإمامة؟!) في مراسم يتداخل فيها الفقهي مع التاريخي تداخلا يصعب فصله.

لماذا ساق الرجل هاشميته مسوغا لقبوله خليفة للمسلمين؟ ولماذا أعاد استنطاق الجدل التاريخي الكامن في بطون الكتب حول شرط قرشية الحاكم؟

لو فهمنا الصراع الجاري بين داعش وجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) سنفهم لمدى بعيد..لماذا "خراسان".

ففي عدة أحاديث منسوبة للنبي- صلى الله عليه، وسلم- سنجد بأكثر من رواية قولا يفيد بأنه "إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي"

ورغم الشد والجذب بين علماء الحديث حول سلسلة أحاديث "خراسان والرايات السود" فوجودها ولو مختلقة، فضلا عن كثرة الجدل حولها، قد أكسبها قوة الوجود وشرعية الأمر الواقع. (وليس تخصصي علم الحديث الجليل كي أبت في صحة نسبة الحديث للنبي- صلى الله عليه وسلم).

ومن ثم فإن ("خراسان" التنظيم) يخلقون "مهديا منتظرا" ويستندون إلى إرث من السمعة التاريخية لكلمة "خراسان" وراياتها.. في مواجهة الخليفة القرشي أبوبكر البغدادي.. وما حدش أحسن من حد!

ومن ناحية أخرى، فإنهم يصادرون الفكرة على الحركات المسلحة الشيعية، التي طالما تعاملت مع أحاديث خراسان وراياتها السود على أنها من الدواعم التاريخية بأن الشيعة هم حماة الإمام المهدي وأصحاب رايته حين يجيء في آخر الزمان، وأنهم أصحاب الحق الحصري في زعم أنفسهم المقصودين بها!

ومن ثم فإن المسميات والتصرفات الرمزية (كارتداء عمامة سوداء)، بمثابة حرب بادرة بالإشارات والرموز بين عدة تنظيمات مسلحة، تتنازع القداسة فيما بينها، وتتكالب على الروايات والنبوءات التاريخية، كي تضع لها فيها موطئ قدم يكسبها شرعية، أو يدعم من روحها المعنوية لأمد بعيد.

(3)

ربما نجد في المدى القريب تنظيم "خراسان" مصر، إذ إن وجود القاعدة، ولو بمسميات مختلفة في مصر، أثبت قدما وأقدم من "داعش".

ومواجهة هذه الأفكار المغرقة في الخيالية والغيبية لن تكون بالرصاص والتعقب الأمني فحسب، الأمر يحتاج إلى خيال من هذا الطراز الذي ينتجونه بكفاءة!