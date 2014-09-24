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موسكو تشكك في شرعية الغارات الأمريكية على ” داعش ” في سوريا

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موسكو تشكك في شرعية الغارات الأمريكية على ” داعش ” في سوريا موسكو تشكك في شرعية الغارات الأمريكية على ” داعش ” في سوريا

فلاديمير بوتين

شككت موسكو في شرعية الغارات على مواقع تنظيم ” داعش ” ، والتي تقوم بها واشنطن والتحالف الدولي المناهض لهذا التنظيم .
> وذكر بيان للخارجية الروسية – نُشر على موقعها اليوم الاربعاء- أن مكافحة الإرهاب بحد ذاتها تستحق تقييما إيجابيا، لكن السياق السياسي للأحداث “لا يزال يثير أسئلة جدية وكثيرة “.
> وأعربت الخارجية الروسية عن شكوكها في شرعية الضربات على أساس أنها لا يمكن أن تنفذ إلا بتفويض من الأمم المتحدة وبشرط موافقة سلطات الدولة التي تُنفذ هذه الغارات على أراضيها ، خاصة السورية في دمشق.. وشكك البيان أيضا في مدى فعالية هذه الغارات .
> وجاء في بيان الخارجية الروسية أن ” روسيا تبقى مؤيدة لمكافحة الإرهاب باعتباره شرا مطلقا، وتدعو جميع الدول المسئولة إلى بلورة استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب وتنفيذها على الصعيد العملي”. مشددا البيان على أن ” موسكو تثق بأن هذا الأسلوب الشامل، وليس التحالف الضيق الموجه ضد تنظيم “داعش” وحده يسمح بالقضاء على الإرهاب”.
> أ.ش.أ

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