موسكو تشكك في شرعية الغارات الأمريكية على ” داعش ” في سوريا

شككت موسكو في شرعية الغارات على مواقع تنظيم ” داعش ” ، والتي تقوم بها واشنطن والتحالف الدولي المناهض لهذا التنظيم .

> وذكر بيان للخارجية الروسية – نُشر على موقعها اليوم الاربعاء- أن مكافحة الإرهاب بحد ذاتها تستحق تقييما إيجابيا، لكن السياق السياسي للأحداث “لا يزال يثير أسئلة جدية وكثيرة “.

> وأعربت الخارجية الروسية عن شكوكها في شرعية الضربات على أساس أنها لا يمكن أن تنفذ إلا بتفويض من الأمم المتحدة وبشرط موافقة سلطات الدولة التي تُنفذ هذه الغارات على أراضيها ، خاصة الحكومة السورية في دمشق.. وشكك البيان أيضا في مدى فعالية هذه الغارات .

> وجاء في بيان الخارجية الروسية أن ” روسيا تبقى مؤيدة لمكافحة الإرهاب باعتباره شرا مطلقا، وتدعو جميع الدول المسئولة إلى بلورة استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب وتنفيذها على الصعيد العملي”. مشددا البيان على أن ” موسكو تثق بأن هذا الأسلوب الشامل، وليس التحالف الضيق الموجه ضد تنظيم “داعش” وحده يسمح بالقضاء على الإرهاب”.

> أ.ش.أ