السيسي بالأمم المتحدة: العالم أدرك حقيقة ما حدث فى مصر..والشعب ثار ضد التطرف

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته مساء الأربعاء، أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتوجيه الشكر لرئيس الدورة الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قائلا:” يسرني في البداية أن اتقدم إليكم وبلدكم الشقيق بالتهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة لهذه الدورة ، معربا عن ثقتنا في قيادتكم الحكيمة لأعمالها ومساندتنا لكم في أداء مهامكم وانتهز هذه الفرصة لتوجيه التحية لسلفكم رئيس الدورة السابقة لجهوده المتميزة ، كما أجدد دعمنا الكامل للسكرتير العام في مساعيه لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة”.

ووجه السيسي التحية للشعب المصري قائلا :” أصحاب الجلاله والفخامة والسمو السيدات والسادة .. أقف أمامكم اليوم كواحد من أبناء مصر مهد الحضارة الإنسانية ومن هذا المنبر استهل حديثي لتوجيه التحية لشعب مصر العظيم .. أسمحو لي أن أوجه التحية أيضا للآلاف من المصريين الذى حضروا من مصر ومن كل الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدين الآن لكي يقولوا إن مصر الجديدة قادمة”.

وتابع :”كما أوجه التحية لشعب مصر العظيم الذى صنع التاريخ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية ، تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، وتارة أخرى عندما تسمك بهويته وتحصن بوطنيته فثار ضد الإقصاء رافضا الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين وتفضيل مصالحها الضيقة على مصالح الشعب”.

وتحدث السيسي عن الأحداث التي شهدتها مصر :” تلك بايجاز شديد معالم لحظات فارقة عاشتها مصر في الفترة الماضية لكنها ليست إلا مرحلة من مسيرة ممتدة بطول واتساع آمال وتطلعات المصريين ليوم أفضل وغد أكثر ازدهارا”.

وأردف:” لقد بدأ العالم في إدارك حقيقة ما جري في مصر وطبيعة الأوضاع التى دفعت الشعب المصري بوعيه وحضارته إلى الخروج منتفضا ضد قوي التطرف والظلام التى ما لبثت أن وصلت إلى الحكم حتى قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات وسعت إلى فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه”.

وتابع:” ولعل من تشهده المنطقة حاليا من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين يمثل دليلا على الأهداف الحقيقية لهذا التيار والذى سبق لنا أن حذرنا منه كثيرا .. أن قيم العدالة والمحبة والرحمة التى جاءت في اليهودية والمسيحية والإسلام قد تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب أهلية واقليمية مدمرة يقع ضحاياها أبرياء من أديان مختلفة”.