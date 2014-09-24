إصابة 4 معلمين فى انقلاب سيارة بطريق جرف حسين جنوب أسوان

أصيب أربعة معلمين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي في طريق جرف حسين جنوب أسوان صباح اليوم بسبب السرعة الزائدة ، وتم نقلهم الي مستشفي اسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من غرفة عمليات إسعاف أسوان تفيد بأصابة أربعة معلمين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق جرف حسين اثناء توجههم للعمل في مدرسة كلابشة علي طريق جرف حسين ، وعلي الفور توجهت سيارات الاسعاف وقامت بنقل المصابين الي مستشفي أسوان الجامعي حيث تبين إصابتهم بجروح وكسور مختلفة .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.