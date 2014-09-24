أزمة «المدارس الخاصة».. «مافيا الإدارات وأصحاب المدارس» تعيق قرارات الوزير.. وأولياء الأمور: الكيانات التعليمية «فاسدة»

كتب: أحمد أشرف

مازال ولى الأمر هو الضحية فى مسلسل “ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة” بصورة مبالغ فيها تصل إلى 45% فى تحد من أصحاب المدارس الخاصة للقرارات الوزارية التى تحدد أعلى نسبة زيادة فى المصروفات بنسبة لا تتعدى 17% مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية ستواجه وزارة التربية والتعليم فى العام الدراسى الجديد.

«مافيا الإدارات التعليمية» تعيق قرارات الوزير

قال خالد صفوت، عضو رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، فى تصريحات لـONA، إن “مافيا” الإدارات التعليمية التى تتواطئ مع المدارس الخاصة، هى التى تعيق تنفيذ قرارات الوزير، مستشهدًا بإدارة شرق مدينة نصر، والتى تتعنت مع أولياء الأمور فى الافصاح عن مصروفات المدارس الخاصة التابعة للإدارة، مشيرًا إلى أن رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، ستلتقى غدًا مع محمد سعد، نائب وزير التربية والتعليم، لكشف فساد تلك الإدارات التى تربطها مصالح شخصية مع أصحاب المدارس الخاصة.

وكان وزير التربية والتعليم، قد أصدر عدة قرارات وزارية ، على رأسها القرار رقم 290 لتنظيم الزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة وحدد القرار، المصروفات الدراسية بزيادة 17% سنويًّا للمدارس التى لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها من 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه،ويحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أى زيادة على مصروفاتها أكثر من للطلاب المقيدين بها، وأشار القرار إلى أن احتساب تلك الشرائح يكون على 7 % للمدارس التى تبدأ سنة الأساس لها من عام 2010 – 2011.

قرارات «المركزية للتعليم الخاص» .. حبر على ورق

عبر عدد من أولياء الأمور عن غضبهم من ارتفاع أسعار الكتب الدراسية فى المدارس الخاصة، الأمر الذى دفع بالإدارة المركزية للتعليم الخاص، وتمثلها سلوى محمد عطا الله، بالاستجابة لشكاوى أولياء الأمور بعد تعنت دام لفترة طويلة.

وقال إسماعيل أحمد، منسق ائتلاف أولياء أمور الطلاب، إن معظم المدارس الخاصة رفضت تسليم الكتب إلى الطلاب بحجة عدم دفع المصاريف، على الرغم من قرار الوزير، بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب من داخل المدارس.

كشف بزيادات المصروفات فى بعض المدارس الخاصة

رصدت وكالة ONA، الزيادات الكبيرة فى مصروفات بعض المدارس الخاصة، التى لم تلتزم بقرارات وزير التربية والتعليم، بشأن الزيادة فى مصروفات المدارس.

وأكد عادل الفولي، مؤسس جمعية أولياء أمور و مدرسي مدارس مصر، إن المدارس الخاصة قامت برفع المصروفات بشكل مبالغ فيه وغير قانوني منذ عام 2011 دون وجود أى رد فعل من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح، أن هذه الزيادة تتعارض مع القرار الوزاري الذي ينص على ألا تزيد مصروفات المدارس سوى بنسب معينة حددها القانون منذ عام 2011 ، لافتاً إلى أن الجمعية تقدمت لوزارة التربية والتعليم بعدة شكاوى للتصدي لرفع المصرفات لكن دون جدوى.

وفى سياق متصل، قال إسماعيل أحمد، منسق ائتلاف أولياء أمور الطلاب لمواجهة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، أن المدارس الخاصة لم تلتزم بقرار وزير التعليم الخاص بتنفيذ الكتاب الدوري رقم 20.

وأضاف إسماعيل، أنهم في انتظار تنفيذ وعد الوزارة بنشر المصروفات الدراسية، على موقع الوزارة، كما وعد وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، بعد الاجتماع معه الخميس الماضى.