العرابى يفتتح المعرض الأول للتمويل البنكى بمشاركة 16 بنكا وشركة تأمين

يفتتح السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ومؤسس حملة “هنقدر” لدعم صندوق تحيا مصر الاثنين المقبل المعرض الأول للتمويل البنكى وشركات التأمين فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في قاعة الجاليري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يشارك فى المعرض 16 بنكا وشركة تأمين من كبرى البنوك والشركات العاملة في السوق المصرية للمشاركة والذي سيخصص عائده لصالح صندوق تحيا مصر، بعد نجاح الحملة بمشاركة المهندس حازم حمادة رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، المنظمة للمعرض فى التعاقد معها لصالح صندوق تحيا مصر.

يذكر أن الجهة المنظمة للمعرض الأول للتمويل البنكي وشركات التأمين، قررت تخصيص عائد المعرض بالكامل لدعم صندوق “تحيا مصر”، بناء على البروتوكول الموقع بين حملة “هنقدر”، برئاسة السفير محمد العرابي والشركة المنظمة للمعرض لدعم صندوق “تحيا مصر”.

ويقدم المعرض، عروضًا للخدمات البنكية التي تقدمها البنوك سواء للأفراد أو الشركات وعروض التمويل والقروض البنكية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك عروض شركات التأمين للخدمات التأمينية سواء على الأشخاص أو الممتلكات.