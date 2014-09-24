«كيري»: تركيا ستكون في الخطوط الأمامية للتحالف ضد «داعش»

أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن تركيا جزء مهم من التحالف الدولي الذي شكل من أجل محاربة تنظيم «داعش».

ونقلت وكالة أنباء «جيهان» التركية، الأربعاء، عن كيري قوله في كلمته أمام منتدى مكافحة الإرهاب الدولي في نيويورك، إن تركيا تعهدت بالمشاركة في الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، مشددا على أنها جزء مهم من التحالف وستكون في الخطوط الأمامية لهذا المجهود.

ولفت كيري إلى أن تركيا، التي استطاعت تحرير رهائنها من قبضة «داعش»، مستعدة لتقديم المزيد من الدعم في محاربته.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وصف «داعش» بأنه «ليس دولة بل تنظيم إرهابي»، بحسب صحيفة «تودايز زمان» التركية، التي تصدر بالإنجليزية.