دار الإفتاء: غدا أول أيام «ذى الحجة».. والجمعة 3 أكتوبر وقفة عرفات

أعلنت المملكةُ العربيةُ السعوديةُ أن يومَ الأربعاء التاسعَ والعشرين من شهر ذي القَعْدة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وخمسة وثلاثين من الهجرة الموافقَ 24 سبتمبر، هو آخر أيام شهر ذي القعدة، وأن يومَ الخميس أول أيام ذي الحجة.

وعلى ذلك، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يومَ الجمعة الموافق الثالث من شهر أكتوبر المقبل، هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ السبت هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدار في بيان لها، الأربعاء: «بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».