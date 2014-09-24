بالفيديو.. السيسي فى «الأمم المتحدة»: «تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر»

وجه الرئيس السيسي، التحية لآلاف المصريين الذين أتوا من مصر ومن أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ليعلنوا أنهم مع مصر الجديدة.

وردد الرئيس السيسى،خلال كلمته بالأمم المتحدة، “تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر”، وقوبل بالتصفيق الحاد من قبل الحضور.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالأمم المتحدة،المصريون رفضوا الرضوخ لجماعة أرادت أن تستعبده باسم الدين والعالم بدأ إدراك حقيقة ما جاء في مصر، مشيرًا إلى أن جماعات الظلام حول العلاقة بين الأديان السماوية الثلاثة إلى طائفية مقيتة، مؤكدًا أن خارطة المستقبل توافق عليها قوى الشعب المصري

ودعا الرئيس السيسي، لتكاتف الجهود لتجفيف منابع تمويل الإرهاب في العالم أجمع،لافتًا إلى أن الدين أقدس من وضعه تحت اختبارات تحتمل النجاح والفشل.

وذكر السيسى، أن قناة السويس هدية مصر إلى العالم ودعا الجميع لحضور قمة فبراير الإقتصادية بالقاهرة.

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