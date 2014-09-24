أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ألفيش وماثيو خارج قائمة برشلونة أمام مالاجا

Google+ Print
ألفيش وماثيو خارج قائمة برشلونة أمام مالاجا ألفيش وماثيو خارج قائمة برشلونة أمام مالاجا

(إفي): أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء عن غياب المدافعين داني ألفيش وجيريمي ماثيو عن قائمة لقاء مالاجا مساء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في حين يشارك نيمار وراكيتش بعد تعافيهما من مشكلات عضلية كانا يعانيان منها.

كما شهدت القائمة غياب المصابين رافينا وجوردي ماسيب وتوماس فيرمايلين، بجانب الأوروجوائي لويس سواريز، الموقوف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خوض مباريات رسمية مع ناديه برشلونة، والذي سيخوض اليوم مباراة ودية لناشئي البرسا ضد منتخب إندونيسيا للشباب.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين توجهوا إلى مالاجا اليوم كالتالي: تير شتيجن وكلاوديو برافو ومونتويا وبيكيه وراكيتش وسيرخيو بوسكيتس وتشافي وبدرو وأندريس إنيستا وميسي ونيمار وماسكيرانو وبارترا ودوجلاس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وأدريانو وساندرو ومنير الحدادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع