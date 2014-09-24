ألفيش وماثيو خارج قائمة برشلونة أمام مالاجا

(إفي): أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء عن غياب المدافعين داني ألفيش وجيريمي ماثيو عن قائمة لقاء مالاجا مساء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في حين يشارك نيمار وراكيتش بعد تعافيهما من مشكلات عضلية كانا يعانيان منها.

كما شهدت القائمة غياب المصابين رافينا وجوردي ماسيب وتوماس فيرمايلين، بجانب الأوروجوائي لويس سواريز، الموقوف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خوض مباريات رسمية مع ناديه برشلونة، والذي سيخوض اليوم مباراة ودية لناشئي البرسا ضد منتخب إندونيسيا للشباب.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين توجهوا إلى مالاجا اليوم كالتالي: تير شتيجن وكلاوديو برافو ومونتويا وبيكيه وراكيتش وسيرخيو بوسكيتس وتشافي وبدرو وأندريس إنيستا وميسي ونيمار وماسكيرانو وبارترا ودوجلاس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وأدريانو وساندرو ومنير الحدادي.