“الحق في الدواء”: نسعى لضم 150 حالة مصابه بالتصلب المتعدد للتامين الصحي بعد حكم القضاء بأحقيتهم بالعلاج

أعلن محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا يلزم هيئة التأمين الصحي بصرف علاج مرض التصلب المتعدد دون ان يلتزم المنتفع بدفع اى رسوم.

وأضاف فؤاد، أنه بعد استلام الحكم خلال الاسبوع القادم ستبدأ محاولات تسجيل 150 حالة جديدة في التأمين الصحي للإستفادة من الحكم السابق وصرف الدواء المقرر لهم بواسطة اللجنة العليا للمخ والأعصاب داخل لجنة التأمين الصحي.

> كان مدير المركز قد أشار في مؤتمر عقد بمقر المركز ، ظهر اليوم ، أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وحتى عام 2009 رفضت الإعتراف بالمرض لإدخاله ضمن العلاج في التأمين الطبي وتم رفع المشكلة للقضاء الذي حكم بأحقية المرضى في العلاج.

وتابع فؤاد، أن التأمين الصحي بعد أن صدر القانون بأحقية المريض في توفير العلاج قد قرر صرف 1000 جنية شهريا كحد أقصى للعلاج الذي يتكلف من 5000 إلى 6000 جنية شهريا تزيد في الحالات المتقدمة إلى 13000 أو 23000 ، زادت بعد الثورة إلى 2000 جنية ولم يتجاوز عدد المستفيدين من هذا القرار سوى 30 حالة أو أقل من المسجلين في الهيئة من 120000 حالة تصلب متعدد 90% منهم شباب لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.

وقال القاضى فى حكمه “أن التزام الحكومة بالعلاج المجانى للفقراء وغير القادرين ليس معلقاً دستورياً على أى شرط ولو اللجوء إلى القضاء، ولا يجوز للحكومة تعطيل حق دستوري فى الرعاية الصحية لإجبار المرضى على استخدام حق دستوري آخر في التقاضي ويجب عليها صرف المقرارات الدوائية دون اى أعباء إضافية”.