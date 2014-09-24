رئيس وزراء فرنسا: لا نستطيع تأكيد مقتل الرهينة الفرنسي بالجزائر

أكد رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس، أنه لا يستطيع تأكيد مقتل الرهينة الفرنسي، الذي أعلن منذ قليل من خلال مقطع فيديو، عن قطع رأسه من قبل «جهاديين» موالين لتنظيم «داعش» بشرق الجزائر.

كما أكد مانويل فالس، في جلسة علنية اليوم أمام البرلمان الفرنسي، عصر الأربعاء، حول التدخل العسكري في العراق، أن بلاده ستستمر في ضرباتها الجوية ضد تنظيم «داعش» في العراق حتى يتمكن الجيش العراقي من السيطرة على الأرض.

وأشار إلى أن فرنسا ستبقى منخرطة في العراق حتى يستعيد الجيش العراقي تفوقه على تنظيم «داعش»، مضيفا أن بلاده ستركز فقط على العراق على خلاف الولايات المتحدة التي نفذت غارات في سوريا.



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