«عين شمس»: اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

أكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي عبد العزيز علي، أنه تم اعتماد القواعد والأحكام العامة المنظمة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس، وفقا للمجلس الأعلى للجامعات.

وقال نائب رئيس جامعة عين شمس، في تصريح صحفي الأربعاء، «إن القرار جاء نتيجة مجهودات أعضاء مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على مدار فصل دراسي، لإعداد تلك القواعد بالصورة التى تساعد على تحقيق التوازن بين حق الطالب فى الحصول على تعليم ذي جودة عالية، وحق الأستاذ فى تنمية مدرسته العلمية، وحق الإدارة فى تحقيق رسالتها والارتقاء بمؤسساتها التعليمية والبحثية».

وأضاف، أنه عقد اجتماعًا مع وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بعد اعتماد اللائحة، للبدء فى تعديل لوائح كليات ومعاهد الجامعة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المنظمة للدراسات العليا الموحدة بنظام الساعات المعتمدة.