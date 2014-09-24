«توطين» 450 شابا لزراعة 3150 فدانا‎ فى الوادى الجديد

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم توطين 450 شابا من الخريجين الجدد، خلال الأربعة أشهر المقبلة لزراعة مساحه 3150 فدانا بالوادى الجديد.

وأوضح المحافظ، في تصريحات الأربعاء، أن هذا المشروع من المشروعات القومية الكبرى التي تشرف عليها وزارة الزراعة لاستصلاح 3150 فدانا بالأراضي الصحراوية الجديدة بأربع قرى هي الأولي والثانية والثالثة والرابعة.

من جانبه، قال المهندس سيد مجيد، مدير عام الانتاج بالوادى الجديد، أن إجمالي القطعة الواحدة بالمشروع تصل مساحتها 7 أفدنة، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والخدمات بالمشروع في أسرع وقت.