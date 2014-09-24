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قوات الاحتلال تقتحم «الأقصى» وتصيب عشرات المصلين

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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى من باب المغاربة، الأربعاء، وشرعت بمهاجمة المصلين المُحتجين على اقتحامات المستوطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن عشرات المصلين المرابطين داخل المسجد الأقصى أصيبوا باختناقات شديدة، وبعضهم بالأعيرة المطاطية.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال تفرض الآن حصاراً عسكرياً مشدداً على المصلين المُحاصرين في الجامع القبلي بالأقصى المبارك، في الوقت الذي توفر فيه الحماية والحراسة لاقتحاماتٍ متواصلة ومتتالية لعصابات المستوطنين اليهود من باب المغاربة.

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