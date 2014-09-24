لجان من التموين والطب البيطري لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع لحوم الأضاحي بالسويس



> شدد اللواء العربي السروي محافظ السويس على مجدي عبد العال مديرعام التموين بتوفير حصة أنابيب البوتاجاز وحصة الدقيق للمخابز خلال فترة الأجازة وتنظيم عمل المخابز نهارا وليلا .

واكد محافظ السويس على مدير الطب البيطري بتوفير لحوم الاضاحي بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وفتح المجازر لأهالي السويس لذبح الاضاحي الخاصة بهم برسوم رمزية .

وصرح الدكتور حسن الجعويني مدير عام الطب البيطري بانه تم تشكيل لجنة متابعة للاسواق والمنافذ الخاصة باللحوم خلال اجازة العيد مشيرا الى انه تم توفير لحوم الاضاحي بسعر الكيلو 28 جنيه ولحوم الضاني الحية الكيلو جرام بـ 39 جنيه بأرض المشروع وتوفير اللحوم البرازيلي ب 45 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ , كما انه تم تحديد مبلغ 42 جنيها رسوم لكل عجل يتم ذبحه للأهالي بالمجزر.

و كلف المحافظ مدير التموين و الطب البيطرى و الطب الوقائى و مباحث التموين بتنظيم حملات مكثفة على الاسواق و منافذ بيع لحوم الاضاحى للتأكد من جودة و صلاحية اللحوم للاستخدام الادمى

وأكد مديرعام الأوقاف د. كمال بربرى أن تم حددت 40 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى أحياء السويس جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة السويس