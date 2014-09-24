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' راكيتيتش سيصنع التاريخ في برشلونة '

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' راكيتيتش سيصنع التاريخ في برشلونة ' ' راكيتيتش سيصنع التاريخ في برشلونة '

يؤمن دافور سوكير رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم وهداف كأس العالم 1998 أن مواطنه إيفان راكيتيتش سيكتب اسمه في تاريخ برشلونة.

راكيتيتش انتقل من سيفيليا إلى برشلونة في الصيف المنصرم، ويلعب أساسيا في موقع كان محجوزا في الماضي باسم شابي هرنانديز.

وقال سوكير عن راكيتيتش: "راكيتيتش لاعب رائع، أعتقد أنه سيصنع التاريخ مع برشلونة.. لقد كانت صفقة ممتازة من جانب النادي الإسباني".

وتابع "أعتقد أنه سيسجل من 10 إلى 12 هدفا لبرشلونة هذا الموسم، أمر رائع لو حدث بالنسبة للاعب وسط مدافع".

وكان راكيتيتش قد سجل في الموسم المنصرم 12 هدفا مع سيفيليا، وساهم في فوز الفريق الأندلسي بالدوري الأوروبي قبل الانتقال إلى برشلونة.

برشلونة ضم اللاعب الكرواتي رفقة صفقات أخرى كبيرة مثل لويس سواريز المنتقل للبلوجرانا من ليفربول مقابل 81 مليون يورو.

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