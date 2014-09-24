بالأرقام – إحصائيات غير طبيعية للسكين الحاد دييجو كوستا

تمريرات بالجملة، مشاركة في الهجوم بشكل استثنائي، وفاعلية غير طبيعية.. كل هذا مع دييجو كوستا نجم تشيلسي القادم من أتليتكو مدريد في الصيف الماضي.

أمام ريال مدريد، حين كان دييجو كوستا لاعبا في أتليتكو، مرر النجم البرازيلي صاحب الجنسية الإسبانية الكرة 34 مرة.

كان يتحرك من طرفي الملعب، وهو أمر كرره حرفيا في موقعة إيفرتون حين انتقل إلى تشيلسي.

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي واضح أنه يستخدم دييجو كوستا بالطريقة نفسها التي أبدع فيها مع دييجو سيميوني المدرب الأرجنتيني دفاعي النزعة.

هجوم استثنائي

وفي مباراة سوانزي سيتي، مرر دييجو كوستا 10 كرات للأمام.. منها 9 بشكل دقيق.

فاعلية

أما عن الفاعلية، فيكفي القول إنه سجل هدفين من 4 تصويبات خلال لقاء إيفرتون.

وسجل 3 أهداف من 5 تصويبات في مباراة سوانزي سيتي.