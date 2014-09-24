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درينتي.. من ريال مدريد، لإهداء جماهير وينزداي 5 تذاكر لمباراة سيتي

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درينتي.. من ريال مدريد، لإهداء جماهير وينزداي 5 تذاكر لمباراة سيتي درينتي.. من ريال مدريد، لإهداء جماهير وينزداي 5 تذاكر لمباراة سيتي

قام الهولندي رويستون درينتي جناح فريق شيفيلد وينزداي الانجليزي بإهداء خمس تذاكر لمباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الليلة ببطولة كأس رابطة المحترفين لجماهيره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر درينتي تغريدة بها صورة لخمس تذاكر، كتب معها "إن كان أي منكم في مانشستر الليلة معي خمس تذاكر إضافية لمباراتنا أمام مانشستر سيتي".

ولاقت لفتة درينتي استحساناً كبيراً من جماهير فريقه التي وصفته بأنه نوعية اللاعبين التي يحبونها في الفريق لأنهم يهتمون بجماهيرهم.

من ريال مدريد إلى شيفيلد وينزداي

بداية درينتي البالغ من العمر 27 عاماً مع كرة القدم كانت واعدة للغاية، فالجناح الهولندي بدأ مشواره من أكاديمية فينوورد روتردام قبل أن يلعب للفريق الأول اعتباراً من موسم 2005.

وقدم درينتي مستوى متميز خاصة خلال بطولة أوروبا للشباب 2007 والتي قاد الهولندي للفوز بلقبها، مما دفع العملاق الإسباني ريال مدريد للتعاقد معه مقابل 17 مليون يورو.

 

درينتي سجل هدفاً في مباراته الأولى مع ريال مدريد في مرمى سيفيليا ببطولة كأس السوبر الإسبانية 2007.

ورغم خسارة ريال مدريد يومها إلا أن الكثيرين توقعوا أن يقدم الجناح الأسمر ذو الشعر الطويل شيئاً كبيراً مع الفريق الملكي.

لكن عبر ثلاثة مواسم لم يشارك درينتي سوى في 65 مباراة مسجلاً أربعة أهداف، مما دفع الريال لإعارته لفريق إيركوليس الصاعد حديثاً عام 2010.

وكما كان الحال مع ريال مدريد بدأ درينتي بطريقة رائعة مع إيركوليس حين سجل هدفاً في أول مباراة له ليقود الفريق الصغير للفوز على برشلونة بملعبه بهدفين. لكن مستواه تراجع تدريجياً ورفض إيركوليس شرائه ليعود للريال الذي أعاره في الموسم التالي لإيفرتون.

لم يقدم درينتي شيئاً يذكر مع اتوفيز، لينتقل عام 2013 إلى ألانيا فلاديفكاز الروسي، ومنه إلى ريدنج الانجليزي، قبل أن يعيره نادي الدرجة الأولى إلى شيفيلد وينزداي لمدة ستة أشهر في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية الأخير.

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