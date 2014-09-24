«الداخلية»: فيديو تعذيب بسيون «تمثيلية» من السجناء لإحداث خصومة مع ضباط الشرطة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن حقيقة مقطع الفيديو الذى يتضمن إدعاء بواقعة تعذيب عدد من المحبوسين بسجن مركز شرطة بسيون بالغربية وتقوم ببثه بعض القناوات الفضائية.

وأثبتت التحقيقات، قيام كلاً من سامح بسيونى إبراهيم شهاب الدين ، تامر بسيونى إبراهيم شهاب الدين ” المحبوسين بسجن المركز على ذمة القضية رقم 11071 لسنة 2014 حيازة أسلحة نارية ومخدرات ” ،و سعيد سمير واعر خليل “المحبوس إحتياطيا على ذمة القضبة رقم 5194 لسنة 2014 تزوير “، بالإتفاق مع كلٍ من المسجونين إحتياطيا بذات السجن على ذمة عدد من القضايا عماد عبد الحافظ الدهشورى ، كريم عيد أحمد إبراهيم الدهشورى ، محمد فوزى محمد الحداد، على إختلاق واقعة بخلاف الحقيقة يقومون فيها بإفتعال ما بهم من إصابات ويقوم الأول والثالث بإنتحال صفة الضابط وهو يقوم بتعذيب المسجونين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم مستخدمين هاتف محمول خاص بالمسجون مسعد عبد الله دياب، والاحتفاظ بتلك المشاهد على كارت ذاكرة وتداولها إعلاميا، بهدف إيجاد خصومة مفتعلة مع ضباط المركز فى محاولة لتحسين موقفهم القانونى فى القضايا المحتجزين على ذمتها،وأن الواقعة التى يتم تداولها مختلقة تماماً من قبل المتهمين.

وتم ضبط كارت الذاكرة الذى تم تخزين تلك المقاطع عليه وكذا الهاتف المحمول الذى إستخدم فى تصويرها، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وقررت حبس جميع المتهمين.