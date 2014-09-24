النائب العام: خلافات زوجية سبب انتحار شاب بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى

تابع النائب العام، المستشار هشام بركات سير التحقيقات فى واقعة انتحار مواطن بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي.

وقال المستشار أحمد الركيب المتحدث باسم النيابة العامةن فى بيان صادر عنها، إن النيابة تلقت ظهر اليوم الأربعاء، إخطارًا من الشرطة أن شخصًا تسلق إحدي لوحات الاعلانات الضخمة وشنق نفسه بحبل، فلقى مصرعه.

وأضاف الركيب، أن التحقيقات الاولية كشفت أن سائقًا بإحدي شركات صناعة وسائل النقل، توجه إلي مقر عمليه صباح اليوم ودارت بينه وبين زملائه أحاديث معتادة، ثم استقل السيارة التابعة لجة عمله بعد أن وضع بها سلمًا وحبلًا قويًا، وتوقف بها أسفل لوجة إعلانات ضخمة بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى، ثم صعد فوقها باستخدام السلم وربط الحبل باللوحة ثم وضعه حول رقبته وقفز فشنق نفسه.

وتوصلت التحقيقات الاولية، إلي أن سبب انتحاره خلافات زوجية شديدة دفعته لتنفيذ الفكرة التى أودت بحياته.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الجثمان للجزم بسبب الوفاة والتصريح لأهلية المتوفى باستلامه ودفنه، مع تكليف الشرطة باجراء التحريات الدقيقة بشان الواقعةز