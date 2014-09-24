تعرف على الطرق الأساسية لإصلاح أعطال سيارتك المفاجأة

سواء كنت صاحب سيارة او راكبا فعليك التعرف على متطلبات العناية بالسيارات، ومعرفة تحديد الاعطال وطرق اصلاحها.

بداية عليك الاطلاع على الكتيب المرفق مع السيارة، وبذلك يمكنك فهم السيارة اكثر، وحاول ان تسير دائما بسرعة منتظمة فثبات السرعة من اهم الامور لتوفير الوقود، والحفاظ على السلامة المرورية.

نصائح القيادة الآمنة:

> قبل تشغيل السيارة وعند فتح السويتش (او دوران المفتاح) يجب ان تضيئ جميع اضوية التنبيه اتوماتيكيا، واذا لم تضيء فذلك انذار لوجود مشكلة.

> افحص اضوية الانارة الخافتة والعالية واضوية الرجوع للخلف والغمازات للتأكد من عملها، ولا تقوم بالالتفاف على المنحنيات بسرعة عالية ولا تقوم بالانحراف الى اليسار او اليمين فجأة.

> تجنب المرور في الحفر والمطبات والمقود متجه الى احد الاتجاهين، وتجنب الدعس على البريك (الفرامل) بشكل كامل فوقها، وتجنب ترك المقود متجها الى احد الاتجاهين لفترة طويلة، ولا تنطلق بسرعة وهو متجه يمينا او يسارا، وأوقف تشغيل السيارة والمقود متجه للامام مباشرة وليس لأحد الاتجاهين وشغلها وهو كذلك.

> اثناء توقف السيارة يجب ان يكون (الجير) ناقل السرعة على وضع الفصل، وفي اثناء احماء المحرك، لا تضغط بشدة على البنزين.

> في السيارات العادية لا تنقل السرعة من r الى الغيار الاول او العكس الا عند وقوف السيارة تماما، اما في السيارات الاوتوماتيكية فلا تنقل السرعة من r الى p او العكس في حالة حركة السيارة.

وصايا العناية بالسيارة:

> - تفحص مستوى المياه في البطارية، وقم بوضع ماء مقطر في حالة النقص.

> - في حالات الانتظار على الاشارات، لا تستعمل دعاسة (الدبرياج او الكلتش) فذلك يؤدي الى تآكل الاسطوانة.

> - في حال حصول اختكاك او خدش في جسم السيارة، حاول ان تدهنه بسرعة لتجنب الاصابة بالصدأ.

> - في حالة استخدام مكيف السيارة وهي واقفة، قم بالضغط قليلا على البنزين، لكي لا ترتفع حرارة المحرك.

> - اغسل مكان البطارية من الاملاح الناتجة عن البطارية بالماء الساخن حتى لا يتآكل مكان البطارية.

> - غير فلتر الهواء مع كل غيار زيت، حتى لا يدخل التراب الى المحرك.

> - نظف شقوق الاطارات من الحصى العالق بها دائما لاطالة عمر الاطارات.

تجبب القيام بالامور التالية:

> - لا تقم بزيادة الروديتر (المبرد) بالماء البارد وهو ساخن الا والسيارة مدارة.

> - حاول ان لا تترك السيارة اكثر من ثلاثة ايام بدون تشغيل، لكي لا تفقد شحن البطارية.

> - لا تشغل الاضوية او المكيف قبل المشي بالسيارة لكي تحافظ على البطارية.

> - لا تترك الطين الملتصق بالسيارة من الاسفل بل اغسله لتجنب الصدأ.

> - لا تقوم بتشغيل المكيف للحد الاقصى مباشرة عند التشغيل بل ارفعه تدريجيا.

> - حاول ان لا تقوم بالاصطفاف واحدى الاطارات في حفرة او على مطب، بل اوقفها على ارضية مستوية.

> - لا تزيد زيت المتور او زيت البور عن الحد الاقصى وكذلك تفقده دائما لكي لا ينزل عن الحد الادنى.

ماذا لو حدث ما يلي للسيارة:

> - قمت بترك السيارة ونسيت المصابيح مفتوحة؟

> - سيؤدي ذلك الى استهلاك البطارية ويمكن ان لا يدور المحرك الا بعد شحن البطارية.

> - لو قمت بتغيير احد الفيوزات بفيوز ذو رقم امبير مختلف؟

> - يمكن ان يؤدي الى سخونة اسلاك الكهرباء ويمكن ان يؤدي الى تعطلها او احتراقها، لذا استخدم فيوز من نفس الامبير دائما.

> - لو لاحظت ماء الروديتر (المبرد) ينقص دائما؟

> - على الاغلب عليك تغيير الغطاء بواحد جديد، واذا لم تحل المشكله عليك بالتوجه لاخصائي تصليح المبردات لمعرفة العطل.

> اذا كنت تحب الانطلاق السريع؟

> ذلك يزيد من احتكاك اسطوانة الكلتش وسيؤدي الى تلفها.

> اذا خرجت اصوات عالية من المحرك اثناء الاحماء؟

> تأكد من زيت الموتور فقد يكون ناقصاً، او يكون المحركة بحاجة لتغيير الصمامات او الان هناك مشكلة في المكابس (الرنجات).

> المفتاح يرفض الدوران؟

حرك المقود الى اليسار واليمين اثناء تحريك المفتاح.

معرفة اعطال السيارات واشارات عليها:

> ان ظهور اصوات غريبة او روائح غريبة في السيارة يعتبر انذاراً لعطل او مشكلة في السيارة، وعليك حلها مبكراً لتوفير جهدك ومالك.

> ظهور ضوء البطارية في التابلو والسيارة مدارة: المشكلة هنا ان الدينامو لا يقوم بشحن البطارية او ان هناك مشكلة في البطارية.

> اهتزاز المقود او كل السيارة على السرعات العالية: عليك عمل ضبط توازن او ما يسمى (ميزان ستيرنج) للسيارة عند احد المختصين.

> اذا شعرت برجة وصوت عند تشغييل السيارة او ضعف التسارع في السيارة: عليك فحص طقم الكهرباء فيجب فحص البواجي (البوجيهات) والبلاتين فمن المحتمل ان يكون احدها قد عطل.

> رائحة زيت قوية: اما ان خزان الزيت ممتليء بشكل زائد او ان الزيت قد زاد احتراقه وبحاجة للتغيير.

> رائحة بلاستيك محترق: اما ان الاطارات سخنت بسبب احتكاكها بشيء ما او انك تقود والبريكات مشدودة.

> صوت صافرة عند الضغط على البريك (الفرامل): غالبا يكون بسبب دخول حصى بين البريك والبلاطة وعليك تنظيف اسفل السيارة جيدا.

> صوت احتكاك عالي عند الضغط على البريك: ان تحتاج الى تغيير البريكات.

> تغّير صوت الموتور: يتغير صوت المحرك عندما تزيد حرارته اثناء القيادة، وعليك هنا التأكد من حرارة ساعة الحرارة في التابلو والوقوف حتى يبرد المحرك اذا استدعى الأمر.

نصائح لتوفير البنزين:

> - إن التحول بين البريك والبنزين بشكل متهور والقيادة بسرعة غير منتظمة تزيد من استهلاك الوقود بنسبة 33%.

> - بدء القيادة ومحرك السيارة بارد يزيد نسبة استهلاك الوقود الى الضعف في حالة التسخين، ولكن لا تبالغ في احماء الموتور.

> - عليك بملء الاطارات بالهواء، فالاطارات الغير ممتلئة جيدا تزيد نسبة استهلاك البنزين بحدود 3.3%.

> - تغيير فلتر المبرد يقلل نسبة استهلاك الوقود بمعدل 10% ويحمي المحرك ايضا.

> - الحمولة الزائدة في السيارة تزيد من نسبة استهلاك الوقود.

> - تجنب الازمات والازدحامات المرورية، فعشر دقائق في الازدحام تستهلك من الوقود ما يمكن ان يسير من 8 الى 10 كيلو متر.

> - الصيانة الدورية للسيارة

> - غسل السيارة كاملة ومن الاسفل في محطة الغسيل كل شهر او حسب الاستخدام.

> - تفقد الهواء في الاطارات.

> - تفقد زيت البريك وزيت البور.

> - تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت كل 3 اشهر او بعد السير 3000 كيلومتر.

> - عليك مراجعة الكهربائي لتغيير البواجي والفحص الدينامو كل 6 شهور او المسير 10000 كيلومتر.

> - تبديل اماكن الاطارات، لضمان انتظام تآكلها وضبط زوايا العجل.

> - تنظيف الروديتر بشكل دوري.

> - فحص مستوى الاسيد في البطارية.