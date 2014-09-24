نادى القضاة يروي لـ”أونا” تفاصيل صحة بيع أرض بورسعيد

تقرير- طارق سمير:

الملفات المستجد فتحها فى أزمة بيع أراضى نادى قضاة بورسعيد، على يد محرر بوابة الأهرام أحمد عبد العظيم، أدت إلى تشكيل لجنة مختصة من قبل محكمة الاستئناف لمعرفة صحة المستندات التى تم نشرها على الوسائل الإعلامية، للفصل فى هذه القضية التى أغلقت منذ قيام بعض قضاة الاستقلال برفع دعوي أمام المحكمة، تتهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بمحاولة تسهيل بيع أراضى نادى قضاة بورسعيد لصهره، ولكن القضية تم حفظها بعد أن ثبتت صحة ملفات البيع والشراء عن طريق المزاد بالعلانية، وأعيد فتحها من جديد لتصبح حديث القضاة فى الأونة الأخيرة.

وفى محاولة لكشف حقيقة الأمر، أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادى القضاة، فى تصريحات خاصة “لوكالة أنباء أونا”، أن محافظة بورسعيد منحت نادى القضاة قطعة أرض لتكون مقرًا للنادى بالمحافظة، وذلك منذ سنة 2000 عندما كان المستشار مؤمن شاكر رئيس للنادى فى وقتها، مشيرًا إلي أن الأرض حينما بقيت خالية ولم يتم استغلالها لبناء مقر للنادى بالمحافظة، وذلك لأن مساحتها لم تصل لـ 500 مترًا وهذا لا يكفي لبناء مقرًا للنادى، فلذلك شرعت المحافظة فى استردادها، وأقيمت دعوى للحصول عليها مرة أخري، ولكن النادى رفض ذلك بشدة، لأن الأرض كانت ببيع وشراء من المحافظة.

وأضاف “فتحى”: استطاع القضاة أن يحصلوا على هذة الأرض، ولم تتكمن المحافظة من استردادها، وبسبب صغر حجم الأرض، ورغبة النادى فى الحصول على مساحة أرض أكبر لتكفى المساحة المطلوبة للبناء، أرض النادى أن يبيعها ويستثمر أموالها فى الحصول على أرض أكبر، فقمنا بكتابة مذكرة وتم عرضها على مجلس إدارة القضاة، وتمت الموافقة بالإجماع علي مبدأ البيع، فيما عدا عضويين امتنعوا عن التصويت وليس رفضًا للمبدأ.

وتابع “فتحى”، أنه كان من ضمن القضاة الموقعيين على مبدأ البيع 3 من قضاة الاستقلال، لافتًا إلي أن النادى قام بالفعل فى البدء فى اجراءات البيع، وجاء أكثر من خبير مصمم، وتم اختيار الأقل منهم فى تكلفة المقاولة يدعي إبراهيم حسن، وقام بتحديد عروض البيع للأرض ومساحتها وحدد تكلفتها، ولم يعلم أحد بسعرها سوي أعضاء مجلس إدارة القضاة المنوبين عن ذلك الأمر، وجاء بعد ذلك 10 أو 5 أفراد بسحب كراسة الشروط، وأحدهم قدم سعر أكبر من السعر الذي حدده الخبير المصمم، وكل ذلك تم بدون حضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

وردًا على أحاديث وسائل الإعلام، أن المستشار الزند قدم الأرض لصهره، استنكر “فتحى” هذة الأحاديث تمامًا، قائلًا “هذا الكلام عاري من الصحة، وذلك مجرد تشابة أسماء عائلات لأن بالمحافظات عائلات عديدة لها أسماء متشابهة”.

وأردف “فتحى”: جتى إذا كان اسم مشتري الأرض متشابة لرئيس نادى القضاة أو إذا كان قريبه، فالمستشار الزند لم يحضر المزاد تمامًا، بالإضافة إلى أن المستشار سيد عبد العال كان وقت بيع الارض رئيس لنادى قضاة بورسعيد، وهو من أشرف القضاة فكيف يضيع كل ذلك بسبب بيع قطعة أرض ولمصلحة من.

وأنهى “فتحى” حديثه قائلًا ” قضاة الإرهاب أرادو أن يدمروا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، لذلك دئبوا على تشوية صورته”.

يذكر أن أرض نادى قضاة بورسعيد، عند بيعها تم رفع دعوي أمام المحكمة، من قبل قضاة الاستقلال تتهم الزند بتسهيل بيع الارض لصهره، ولكن تم حفظ القضية لتقديم مستندات تثبت صحة بيع وشراء الأرض بين المحافظة ونادى القضاة، وفتحت القضية من جديد، حينما تقدم محامى الزند ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد المحرر القضائي ببوابة الأهرام، لقيامه بنشر تقرير يتم الزند بالفساد، وأحيل البلاغ لمحكمة الاستئناف للتحقيق، وقررت تشكيل لجنة مختصة للتأكد من صحة المستندات التى حصل عليها المحرر.