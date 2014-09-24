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مدرب بازل: النني وحمودي ينعشان خطة الفريق

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مدرب بازل: النني وحمودي ينعشان خطة الفريق مدرب بازل: النني وحمودي ينعشان خطة الفريق

أشاد باولو سوزا المدير الفني لبازل بالثنائي المصري محمد النني، وأحمد حمودي عقب مشاركتهما كبديلين في مواجهة فادوز بالجولة التاسعة من الدوري السويسري.

واشترك النني وحمودي في الدقيقة 54 وقتما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، وانتهى اللقاء بفوز بازل بعد دخولهما 3-1.

بالفيديو .. حمودي يسجل لبازل في أول ظهور بالدوري من صناعة النني

وقال سوزا في تصريحات للصحفيين: "تغيير النني وحمودي أنعش الفريق، ومنح حيوية جديدة في خطوط بازل".

بالفيديو - الحظ يحرم حمودي من هدف رائع

وأضاف "الثنائي ساهم في تنظيم الخطوط في خطتنا بجانب إضافة السرعة المطلوبة".

وصنع النني هدف حمودي الأول مع بازل في أول ظهور له بالدوري السويسري.

بالصور - حمودي يتألق في أول ظهور بالدوري السويسري

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فيديو اليوم السابع

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