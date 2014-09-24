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الرئيس اليمنى يعين مستشارين له من الحوثيين والحراك الجنوبى

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الرئيس اليمنى يعين مستشارين له من الحوثيين والحراك الجنوبى الرئيس اليمنى يعين مستشارين له من الحوثيين والحراك الجنوبى

الرئيس اليمنى

أصدر الرئيس اليمنى عبد رب منصور هادى اليوم قرارا جمهوريا بتعيين كل من صالح الصماد من جماعة الحوثيين  وياسين مكاوى من  الحراك الجنوبى  مستشارين لرئيس الجمهورية .
> ويعد صالح الصماد أحد أعضاء مكتب عبد الملك الحوثى زعيم جماعة أنصار الله ومن المقربين منه .
> يذكر أن أتفاقية السلم والشراكة الوطنية التى تم توقيعها يوم الاحد الماضى بين الولة وجماعة الحوثيين تنص على أن يقوم الرئيس اليمنى بتعيين مستشارين سياسيين من أنصار الله والحراك الجنوبى ويحدد صلاحيتهما .
> أ ش أ

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