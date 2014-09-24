أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فريق “بينك فلويد” البريطانى الشهير يستعين بشاب مصرى لتصميم ألبومهم الجديد

Google+ Print
فريق “بينك فلويد” البريطانى الشهير يستعين بشاب مصرى لتصميم ألبومهم الجديد فريق “بينك فلويد” البريطانى الشهير يستعين بشاب مصرى لتصميم ألبومهم الجديد

اختار فريق الروك الموسيقي Pink Floyd شاب مصري الجنسية لتصميم غلاف ألبومهم الغنائي الجديد، والذي يعودون به للساحة الغنائية بعد غياب 20 عاما.

وصمّم “أحمد عماد الدين”، ويبلغ من العمر 18 عاما، غلاف ألبوم Pink Floyd الجديد على هيئة رجل يسبح بمركبه وسط نهر من الغيوم تجاه بريق الشمس.

ووُلد “أحمد عماد الدين” في مدينة جدة ، واكتشف مواهبه في التصميم الرقمي منذ أن كان عمره 13 عاما.

وعن كيفية تعاونه مع فريق كبير بحجم Pink Floyd، قال “عماد الدين” لصحيفة The Independent: “اتصلت بي إحدى الشركات التي تعمل لصالح Pink Floyd، بعدما شاهدت تصميماتي على الإنترنت من خلال موقع Behance”.

وسيتوافر ألبوم Pink Floyd الجديد، والذي يحمل عنوان The Endless River في شهر نوفمبر المقبل، والذي سترتكز أغلب أغنياته على أصوات الآلات الموسيقية أكثر من الأداء الصوتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما