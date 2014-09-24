فريق “بينك فلويد” البريطانى الشهير يستعين بشاب مصرى لتصميم ألبومهم الجديد

اختار فريق الروك الموسيقي Pink Floyd شاب مصري الجنسية لتصميم غلاف ألبومهم الغنائي الجديد، والذي يعودون به للساحة الغنائية بعد غياب 20 عاما.

وصمّم “أحمد عماد الدين”، ويبلغ من العمر 18 عاما، غلاف ألبوم Pink Floyd الجديد على هيئة رجل يسبح بمركبه وسط نهر من الغيوم تجاه بريق الشمس.

ووُلد “أحمد عماد الدين” في مدينة جدة السعودية، واكتشف مواهبه في التصميم الرقمي منذ أن كان عمره 13 عاما.

وعن كيفية تعاونه مع فريق كبير بحجم Pink Floyd، قال “عماد الدين” لصحيفة The Independent: “اتصلت بي إحدى الشركات التي تعمل لصالح Pink Floyd، بعدما شاهدت تصميماتي على الإنترنت من خلال موقع Behance”.

وسيتوافر ألبوم Pink Floyd الجديد، والذي يحمل عنوان The Endless River في شهر نوفمبر المقبل، والذي سترتكز أغلب أغنياته على أصوات الآلات الموسيقية أكثر من الأداء الصوتي.