مجموعة العطور والمكياج من Michael Kors

رياضية أحياناً، جذّابة دائماً ولا تخشى أبدا أن تكون فاتنة ،هكذا يرى "مايكل كورس" Michael Korsالمرأة التي يحاكيها عند ابتكاره لمجموعته الجديدة للعطور والتجميل. فقد ابتكر المصمم من خلال مجموعته العالمية الأولى تعبيراً أصلياً ومذهلاً للجمال. حيث تستحوذ العطور التعبيرية الثلاثة الأساسية وعبوات الألوان الصغيرة على مركز الاهتمام، بينما تحاكي مستحضرات الشمس والعناية بالجسم إعجاب وحب "كورس" Kors للمظهر الندي الملفوح بحرارة الشمس. تفاصيل المجموعة تجدينها في هذا الموضوع مع مقابلة حصرية خص بها مجلة سيدتي.

أسلوب الحياة بإيقاعه السريع، الذي يعتمده المصمم مايكل كورس، يخرج إلى النور في مجموعة من ثلاثة عطور فردية وتنسيقات لونية، إنها مجموعة تمثل تقلب المزاج عند كل إمرأة من سيدات Michael Kors.

يقول مايكل كورس:"إن حس الجمال لدى Michael Kors هو حقيقة واضحة جدا، إنه أسلوب تظهر كل إمرأة من خلاله طابعها الخاص.

لقد ابتكر المصمم من خلال مجموعته العالمية الأولى تعبيرا أصليا ومذهلا للجمال. حيث تستحوذ العطور التعبيرية الثلاثة الأساسية وعبوات الألوان الصغيرة على مركز الاهتمام، بينما تحاكي مستحضرات الشمس والعناية بالجسم إعجاب وحب كورس للمظهر الندي الملفوح بحرارة الشمس.

توفر هذه المجموعة ثلاثة عطور فريدة—ابتكر كل منها بعناية ليمثل جانبا من جوانب إمرأة Michael Kors: رياضية، مثيرة وفاتنة.

مجموعة الجمال Beauty Collection هي لائحة من المنتجات الأساسية الرائعة صممت للحصول على بشرة برونزية مصقولة، وأظافر جريئة وشفاه جميلة بحيث تعبر عن إمرأة Michael Kors بثقتها وأسلوبها المتميز. مثل ثوب أسود لحفلة كوكتيل لايحده زمن، كل لون في المجموعة هو تعبير متكامل عن الأسلوب، مصمم ليناسب كل إمرأة بغض النظر عن لون بشرتها أوالموسم أو اتجاه الموضة.

ومع اقتحامه عالم الألوان لأول مرة، يبتكر كورس مجموعة مصممة ومختارة بعناية فائقة وتطلعية في ذات الوقت، تميزها الألوان الطبيعية المثالية والأكثر إشراقا إضافة إلى الألوان العميقة الدرامية.

للشفاه، تتوفر ثلاثة من أحمر الشفاه الفاخر Lip Lacquer بألوان مشبعة، داخل عبوات معدنية ذهبية اللون تتميز بشعار علامة Michael Kors وثلاثة من ملمع الشفاه Lip Luster بألوان متناسقة ومذهلة داخل عبوات شفافة مستطيلة الشكل، زينت بلوحة ذهبية تحمل شعار Michael Kors.

المسمر الذاتي Liquitan Self Tanner (150مل) يتميز بتركيبة بلون العنبر سريعة المفعول تمنح البشرة المظهر الملفوح المشبع بدفء حرارة الشمس. وتصبغها على الفور باللون النحاسي الذي يتطور إلى مظهر السمرة الطبيعية بأقل من ساعة. إنه تحقيق لحلم كل من يحلم بتوهج طبيعي بدو ن التعرض لأشعة الشمس. كما أن الرائحة الخفية لخشب الصندل والورود البيضاء تزيد من الرغبة باستعماله مقارنة بالمنتجات ذات الروائح النموذجية غير المحببة التي تتميز بها المسمرات الأقل جودة، وترتقي بالفئة من الأساس المنفعي وتشبعه بتألق وسحر شديد.

After Sun Gelee (150مل) يهدئ البشرة ذات الحرارة المرتفعة، أو البشرة العطشى بترطيب عميق. فمع التنعيم والتهدئة والتبريد فإن هذا اللوسيون الشبيه بالجل يعيد للبشرة ترطيبها وحالتها الطبيعية قبل التعرض للشمس مع الصبار المهدئ ونفحة من العطر.

After Sun Lip Balm (3.4غ) بلسم معزز بالرطوبة والبريق الخفي. احتفظي بهذا البلسم الملون بخفة مع بريق خفي في حقيبة الشاطئ، لتضمني ترطيب بشرتك طوال النهار وبعد التعرض للشمس للحصول على مظهر مستوحى من lifeguard chic في الثمانينات ( وتوهج أوكسيد الزنك في فصول الصيف السابقة)