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مباشر – الدوري المصري.. سلاح رأسيات المصري يضرب دمنهور

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مباشر – الدوري المصري.. سلاح رأسيات المصري يضرب دمنهور مباشر – الدوري المصري.. سلاح رأسيات المصري يضرب دمنهور

المصري البورسعيدي يستقبل دمنهور.. حرس الحدود يصطدم بالمقاولون العرب، ومساء سيلعب إنبي مع وادي دجلة.

تابعوا مع FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لنتيجتي مباراتي المصري ودمنهور، والحدود مع المقاولون.

اضغطوا على هذا الرابط للتعرف على تشكيل كل فريق ونتيجة مباراته لحظة بلحظة..

وشهد اللقاء لاعبا من صفوف المصري البورسعيدي، ترك الكرة بغرابة لدمنهور.

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وأهدر أبو كونيه مهاجم ألعاب دمنهور انفرادا لا يضيع، ليحرم فريقه من التقدم على المصري البورسعيدي.

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ق64: حمادة يحيى مهاجم المصري يسجل الهدف الأول لفريقه في شباك دمنهور.

ق67: أحمد رؤوف يسجل الهدف الثاني للمصري بكرة رأسية رائعة.

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