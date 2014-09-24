بلدية دبي تشترط على المطاعم إغلاق الباب المؤدي للمراكز التجارية حال تقديم الشيشة

(جرافيك.. الشيشة في مراكز التسوق)

اشترطت بلدية دبي على كافة المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة في المراكز التجارية في الإمارة دون استثناء، ضرورة الاختيار بين إلغاء الباب المؤدي من وإلى المركز التجاري وتخصيص مداخل بديلة أو تقديم الشيشة.

وقال المهندس مروان المحمد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي لـ «البيان» عقب لقائه بـ 59 مديراً لكافة مراكز التسوق في الإمارة إن هذا الشرط يستند إليه بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 لمكافحة التبغ ولائحته التنفيذية رقم 24 لسنة 2013، مشيراً إلى أن اللقاء بالمديرين جاء لتوضيح المتطلبات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية كونها بدأت طور التنفيذ الفعلي حيث سيتم تعديل أوضاع كافة المحلات والمطاعم الموجودة في تلك المراكز لتلافي المخالفات والغرامات.

تفصيل

وأضاف مروان المحمد إنه يتعين على أي مطعم أو مقهى له باب من داخل المركز التجاري، وآخر للخارج لتقديم الشيشة أن يلغي الباب الرابط بين المطعم والمركز التجاري وإبقاء الباب الخارجي حيث يمكن للرواد الدخول إلى المنطقة الخارجية منه وأما المطاعم والمقاهي ذات الشرفات فيسمح لها بإبقاء البابين نظراً لعدم وجود إمكانية للدخول إلى المنطقة الخارجية من المكان.

شروط

وأشار إلى أن وضع الشمسيات أو الفواصل الخشبية والقماشية أو أي منها سواء كديكور أو لهدف آخر ممنوع بتاتا سواء في المطاعم الارضية أو ذات الشرفات، مع ضرورة إحاطة أماكن تقديم الشيشة بأحواض زراعة تجميلية وأنظمة تهوية بحسب المتطلبات التي تتناسب مع حجم المكان وتشترط البلدية أن تكون مساحة أي مطعم أو مقهى لا تقل عن 200 متر مربع ليسمح له بالحصول على تصريح لتقديم الشيشة، بالإضافة إلى الحصول على الموافقة من البلدية وإدارة الدفاع المدني بالإمارة.

وذكر أن أي من المحلات التي سترتكب أي مخالفة سواء في السماح لمن هم دون 18 عاماً بالتواجد في أماكن الشيشة أو أي من المخالفات الأخرى التي ينص عليها القانون سيتم إنذاره في المرة الأولى وتغريمه 5000 درهم، وفي المرة الثانية إنذار وغرامة 10 آلاف درهم أما إذا تكررت المخالفات فسيتم إيقاف وتجميد بطاقة المنشأة الخاصة بالمكان.