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منع الحافلات المتجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات من دخول السعودية

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منع الحافلات المتجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات من دخول السعودية منع الحافلات المتجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات من دخول السعودية

تبدأ السلطات المختصة في المملكة العربية ، اعتباراً من غد "الخميس" الموافق 25 سبتمبر الجاري، تطبيق القرار الخاص بمنع دخول الحافلات الـ "غير سعودية"؛ والتي تنقل الركاب والبضائع إلى المملكة، أو عبر أراضيها، من دخول الأراضي السعودية إذا تجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات من سنة الصنع.

وقال العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري بالوزارة، إن الشروط والتعليمات الخاصة بممارسة نشاط نقل الركاب بالحافلات إلى أراضي المملكة العربية السعودية، حددت العمر الافتراضي للحافلات بما لا يزيد عن 10 سنوات من سنة الصنع، حرصاً منها على سلامة الركاب وراحتهم وسلامة مستخدمي الطريق، داعياً أصحاب الحافلات إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة الصادرة من الجهات المختصة في السعودية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأوضح أن الإدارة العامة للتنسيق المروري خاطبت إدارات المرور والدوريات بالدولة لتعريف اصحاب وملاك وسائقي الحافلات بالقرار، وتنبيههم بأن المملكة العربية السعودية تمنع الحافلات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من دخول أراضيها، وسوف تقوم بإعادة الحافلة مع ركابها.

كما خاطبت إدارات ترخيص الآليات والسائقين بعدم إصدار شهادات تسفير لهذه الحافلات التي تمر بالأراضي السعودية، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف لتنبيه أصحاب حملات الحج للالتزام بتنفيذ القرار.
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