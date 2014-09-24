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«وورلد تريبيون»: مخاوف في واشنطن من وقوع مروحيات «هيوي-2» في يد حزب الله

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وافقت الولايات المتحدة على بيع مروحيات للجيش اللبناني لدعم جهودها في مواجهة التحديات والتهديدات الداخلية وعلى حدودها إلا أن هناك تخوف من أن تقع هذه المروحيات في يد حزب الله.

وقالت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية الأربعاء، إنه بناء على طلب من اللبنانية ستمد الولايات المتحدة بيروت ب 18 مروحية من طراز «هيوي-2» وستقدم التدريبات اللازمة وقطع الغيار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن مقترح بيع هذه الطائرات سوف يمكن لبنان من مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية التي تفرضها التهديدات الأمنية الداخلية وعلى الحدود، ولمهام الإخلاء والبحث والإنقاذ وعمليات مكافحة المخدرات ولمهمات مكافحة التمرد.

وأضافت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيان «إن مروحيات»هيوي-2«ستحل محل أسطول مروحيات من طراز»يو أتش-1 أتش«في الجيش اللبناني وقد اشترى الجيش اللبناني بالفعل منصة»هيوي-2«.

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