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تجديد حبس 26 من أعضاء “الوايت نايتس” 15 يومًا بأحداث شبرا

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تجديد حبس 26 من أعضاء “الوايت نايتس” 15 يومًا بأحداث شبرا تجديد حبس 26 من أعضاء “الوايت نايتس” 15 يومًا بأحداث شبرا

أرشيفية

قرر رئيس نيابه روض الفرج، تجديد حبس 26 من أفراد “ألتراس الوايت نايتس” 15 يوما جديدة علي ذمه التحقيقات حول واقعة تنظيم مسيرة بدون تصريح، والاعتداء على المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا .

و قال محمد رشوان المحامي، إن أعضاء الوايت نايتس ترافعوا عن أنفسهم، و قالوا للنيابه أنهم يخلقون العداء بتلك الطريقة و بحبسهم، ولو يريدون أن يكونوا مجرمين فعليهم أن يتركوهم في السجن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “محمد على الفقى” قد قررت سابقا قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل ستة وعشرين من أفراد “ألتراس الوايت نايتس” بكفالة 500 جنيه، وتأييد حبسهم 15 يومًا.

وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية كانت قد قررت حبس 26 متهما من أفراد “الوايت نايتس” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود محضر تحريات المباحث حول واقعة تنظيم مسيرة بدون تصريح، والاعتداء على المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا .

 

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