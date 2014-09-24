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توفير غطاسين وسيارة إسعاف بشاطئ السويس العام بالأدبية أوئل أكتوبر المقبل

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جانب من اجتماع المجلس التنفيذي

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي

أكد اللواء غريب عبد السميع رئيس مجلس إدارة مشروع الشاليهات، أنه تم توفير غطاسين بالتنسيق مع الحماية المدنية وسيارة إسعاف بالتنسيق مع مديرية الصحة للتواجد بالشاطئ العام بمنطقة الادبية لانقاذ اي حالات غرق قد تحدث خلال أجازة عيد الاضحى على أن تتوفر هذه الامكانيات أوائل أكتوبر القادم.

وأعلن العقيد محمد الدفراوي مدير ادارة المرور بان هناك شوارع تم تحديدها تجاه واحد لتنظيم حركة المرور مثل شارع النمسا والخضر بالسويس وشارع أحمد عرابي بالاربعين مشيرا الى انه لا يوجد حاليا الوقوف صف ثاني او ثالث بشوارع الجيش والكورنيش والشوارع الرئيسية، مشيرًا إلي أنه سيتم استخدام الرادار بطرق السويس – القاهرة والسويس – البحر الاحمر للحد من السرعة الجنونية بالطرق الرئيسية، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء العربى السروى محافظ السويس.

وأوضح مدير المرور، انه لاتهاون مع المخالفين لقوانين المرور وسيتم تطبيق القانون وتوقيع الغرامات علي من يخالف ذلك .

وشدد اللواء العربي السروي محافظ السويس على مديري جهاز التجميل والنظافة بالعمل 24 ساعة لرفع القمامة باستمرار من شوارع السويس .

وأكد شعبان حمدان مدير النظافة بأنه تم تشكيل مجموعات من عمال جهاز النظافة بالشوارع المختلفة لرفع المخلفات الخاصة بلحوم الأضاحي فورا.

وأضاف علي حسن عبد العاطي مدير التجميل، انه يوجد فرق عمل تنتشر على الحدائق العامة تقوم بتوزيع الاكياس الخاصة بالقمامة لجمع القمامة من الحدائق اولا باول مع غلق المحابس العمومية للمياه بالحدائق لتنظيم العمل ولراحة رواد الحدائق خلال العيد.

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي

 

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