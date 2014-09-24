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الزراعة: إنشاء صندوق مخاطر لمواجهة أمراض الدواجن

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الزراعة: إنشاء صندوق مخاطر لمواجهة أمراض الدواجن الزراعة: إنشاء صندوق مخاطر لمواجهة أمراض الدواجن

ارشيفية

قررت وزارة الزراعة إنشاء صندوق مخاطر لمواجهة أمراض الدواجن من اجل الحفاظ على معدلات عالية من الانتاج والجودة بعد نجاح جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الداجنة والبيض في إطار خطة الدولة لزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة اليوم بان خطة الوزارة لزيادة معدلات انتاج البروتين الحيوانى (الدواجن والبيض والاغنام والابقار والجاموس..) تشمل التوسع فى زراعة الذرة الصفراء كمصدر اساسى للعلف الداجنى والحيوانى، واستخدام أعواد الذرة كسيلاج مما يخفض تكلفة انتاج الالبان حوالى 30% وزيادة إنتاجية اللبن من القطعان من 10-15%.

كما تتضمن الخطة رفع انتاجية البرسيم من 26 طنا للفدان حالياً إلى ما يزيد عن 60 طنا للفدان، واستخدام المتبقيات الزراعية كأعلاف للماشية مع رفع قيمتها الغذائية.

وقال المصدر إن تعمل على معالجة المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن في من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار رخيصة كالعلف، حيث تمثل نحو 70 بالمئة من الثروة الحيوانية، وإعادة هيكلة صناعة الدواجن وتحديثها والعمل على إخراجها إلى الظهير الصحراوي، من خلال اتخاذ قرارات جديدة تتناسب مع المرحلة والتحديث لتناسب كذلك مع الزيادة السكانية. كما تسعى الحكومة لتقوية صناعة اللقاحات، من خلال تعظيم إنتاج الأمصال واللقاح بنحو 80 بالمئة، وكذلك العمل على هيكلة بورصة الدواجن في مصر وتحديد هامش ربح بناسب منتجي الدواجن

أ ش أ

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