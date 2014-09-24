ننشر كواليس استعداد “التعليم العالي” لبدء الدراسة في الجامعات…التعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين 9 جامعات و “القاهرة” تمنع دخول السيارات

كشفت مصادر خاصة لوكالة أنبار أونا كواليس استعدادات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ، لبدء العام الدراسى ، حيث استعانت عدد من الجامعات الحكومية بشركة أمن تابعة للقوات المسلحة ، وذلك كنوع من الإجراءات الأمنية التى يتم اتخاذها ، لإحكام السيطرة الأمنية ، استعدادا للعام الدراسى الجديد ، والمقرر بدءه 11 أكتوبر القادم .

وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى ورؤساء 9 جامعات كمرحلة أولى ، لتفعيل بروتوكول تعاون مع شركة فالكون للتأمين والتابعة للقوات المسلحة ، مشيرا إلى أن 9 جامعات هم ” القاهرة ، عين شمس ، حلوان ، الإسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، المنيا ، الزقازيق ، وجامعة الأزهر ” نظرا لأنهم الجامعات الأكثر التهابا والتى شهدت العديد من المظاهرات وحالات الفوضى ، على أن تبدأ فى الشراكة مع الجامعات الأقل شغبا كمرحلة ثانية لاحقا .

> وأضاف المصادر أنه تم التعاقد مع هذه الشركة بالتحديد نظرا لأن أفراد الأمن بها على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ويسمح لهم بحمل السلاح ،كما أنها أجرت عدة زيارات لهذه الجامعات ، مؤكدا على أن التمويل سيتكفل به الجامعات ،والدولة معا .

>جامعة القاهرة تمنع دخول السيارات وزيادة عدد أفراد الأمن إلي 800

> وفى جامعة القاهرة قال فتحى عباس المستشار الإعلامى للجامعة ، إن وزارة التعليم العالى ، تعاقدت مع شركة فالكون المتخصصة فى أعمال الحراسات للقيام بتأمين أبواب الجامعات ، وتنظيم عملية الدخول والتفتيش ،مع بدء العام الدراسى ، مشيرا إلى أن الأمن الإدارى سيتولى مهامه كماهو وسيتم زيادتهم إلى 800 فرد بدلا من 600 .

> وصرح فتحى بأنه تم تخصيص أرض بمنطقة بين السرايات كجراج للسيارات ، وذلك بعد اتخاذ قرار من قبل إدارة الجامعة بمنع دخول السيارات سواء للطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

> وفى جامعة الأزهرقال مصدر بالأمن الإداري إن الجامعة تعاقدت مع شركة “فالكون” التي تعد أكبر شركات الأمن والحراسة وذلك حتى تستطيع السيطرة على عنف طلاب الإخوان ، مضيفا إلى أن الشركة ستتولى أعمال تأمين الحرم الجامعي وبوابات ومنافذ الجامعة بالمشاركة مع أفراد الأمن الإداري الذين جرى عمل عدة دورات تدريبية مكثفة لهم على يد خبراء من وزارة الداخلية.

> من ناحية آخرى زارت مجموعات أمنية من شركة فالكون الجامعة ، لرصد الإجراءات وقامت بتصوير بواباتها وأسوارها بكاميرات فيديو، وقدمت عدة طلبات أمنية للإدارة التي تسعى بدورها لتحقيقها .

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جامعة الأزهر : شركة “فالكون” تؤمن الحم الجامعي والشرطة خارجه

> ومن جانبه قال الدكتور توفيق نور الدين نائب رئيس جامعة الأزهر إن الجامعة تعاقدت مع شركة الأمن التى ستقوم بتأمين الحرم الجامعى، وستتولى قوات الشرطة تأمين الجامعة من الخارج، مشيرا إلى أن الشرطة ستكون خارج الحرم الجامعي وسيتم استدعاءها من قبل رئيس الجامعة فى حالة حدوث أى أعمال شغب.

> وكانت إدارة الجامعة قد قررت في وقت سابق عمل نظام أمني إليكتروني ، يشترط فيه دخول الطلاب والموظفين بكروت ممغنطة إلى ساحات الحرم الجامعى.

>عين شمس : تركيب كاميرات مراقبة بتكلفة 6 مليون جنيه والإستعانه بـ800 فرد أمن

> وفى جامعة عين شمس أكد الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية، استعدادا لبدء العام الدراسى، مشيرا إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة بحرم كليات التجارة والألسن والصيدلة، بتكلفة 6 ملايين جنيه ، بخلاف الكاميرات المتواجدة بحرم الجامعة الرئيسى ، والبوابات المصفحة .

> وقال “الطوخى” أن هناك 800 فرد أمن إدارى بالجامعة موزعين على الكليات المختلفة، وتم الاتفاق مع شركة أمن أخرى لإمدادهم بأفراد جدد ، مؤكدا أنه سيتم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات وبين وزارة الداخلية ، بحيث تتواجد قوات الشرطة فى محيط الجامعة ، للسيطرة على أى أحداث عنف بالجامعة وتفادى حالات الشغب التى حدثت العام الماضى .

> ولفت نائب رئيس جامعة عين شمس إلى أنه تم اتخاذ قرار بمنع ممارسة العمال الحزبية والدعاية السياسية بالجامعة والمدن الجامعية .

> وعن المدن الجامعية صرح “الطوخى ” بأنه تم تركيب بوابات الكترونية ، وسيتم تفعيل نظام الكروت الممغنطة ، مع بدء العام الدراسى ، وإجبار الطلاب على التوقيع على إقرار بعدم ممارسة السياسة فى المدينة ، وضرورة حصول الطلاب الوافدين على موافقة أمنية من إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالى وتسلميها للإدارة العامة للمدن الجامعية كشرط للسكن، ويطبق هذا الشرط على الطلاب الوافدين وفقا لمنح ثقافية وتعليمية مشتركة بين الجامعة والدولة الوافد منها، أو الطلاب الدارسين بدون منح.

>جامعة كفر الشيخ: حرمان الطلاب المتورطين في عنف العام الماضي من المدينة الجامعية

> وأكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ، ان شركة فالكون ستتحمل مسئولية تأمينهم كمرحلة ثانية ، مشيرا إلى أنهم أنهوا كافة الإستعدادات الأمنية ، وتم حرمان الطلاب الذين ثبت تورطهم فى اعمال عنف العام الماضى من السكن بالمدن الجامعية .

> ومن جانبه أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أن وزارة التعليم العالى والأعلى للجامعات يواصلان استعداداتهم النهائية لبدء العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية، وذلك من خلال تواجد القوات الشرطية وأفراد الإنتشار السريع خارج أسوار الجامعات، وستكون فى حالة استعدادات قصوى للتدخل الفورى لفض الاشتباكات والسيطرة على أعمال العنف والشغب داخل الحرم الجامعى.

> وأضاف عبد الخالق، أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية لتدريب أفراد الأمن الإدارى لكيفية التعامل مع أعمال الشغب والعنف التى من الممكن أن تحدث داخل الحرم الجامعى مع بداية العام الدراسى الجديد.