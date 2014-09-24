فرقة بنجلاديش : “سماع” يجمع العالم على كلمة السلام

أعرب مدير فرقة “أكاديمية شيلباكالا”- بنجلاديش عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان “سماع” الدولى للإنشاد الدينى والموسيقى الروحية والتى تعد الأولى لهم ، مؤكداً أن المهرجان يعد من أهم الأحداث على مستوى العالم ، فهو يجمع الكل على كلمة (السلام) ، حيث تعمل الموسيقى على توحيد كل الثقافات المختلفة، مضيفاً أن بلاده بها العديد من الديانات ، لذا تعدد الثقافات عندهم أحد أكبر مصادر قوتهم ، فهم يعملون بجد على تعريفها للعالم بموسيقاهم فيسلطون الضوء على التراث الثقافى والفنى ، مؤكداً بأن بلاده هى منبع الغناء وان الفن والفنانين رسل يعملون على توصيل الكثير من المعانى عن الأنسانية. أيضا عبر مغنى الفرقة “سمير حسين شاه” والمغنيتين “رويشا ، بنجالى” عن سعادتهم بالإشتراك فى المهرجان ، وزيارتهم لمصر لأول مرة متمنين تكرارها يذكر أن فرقة “أكاديمية شيلباكالا” هى إحدى الفرق التابعة لأكاديمية شيلباكالا الفنية، وتأسست عام 1974 كمؤسسة ثقافية تهدف للحفاظ على التراث الفنى المختلف لدولة بنجلاديش ، وكذلك تقديم فنون الإنشاد الصوفى على نحو يمزج ما بين الثقل الأكاديمى والعناصر ذات المواهب المتميزة بالإضافة لتخريج كوادر قادرة على تقديم الفنون البنجلاديشية على نحو محترف ، وهى تتبع لوزارة الشئون الثقافية. وتتكون الفرقة من أساتذة أكاديمين وعدد من الطلبة .