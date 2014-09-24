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بالصور..طيارون سعوديون شاركوا في قصف «داعش».. ومتطرفون يهددون بذبحهم

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نشرت عبر وسائل الإعلام الرسمية صورًا للطيارين الذين شاركوا في قصف مواقع تنظيم «داعش» في سوريا، وبينهم أميران، ما حدا بمؤيدي التنظيم المتطرف إلى إعادة نشر صورتهم والتهديد بقتلهم.

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كابتن طيار خالد بن سلما آل سعود (نجل ولي العهد السعودي)

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بندر بن عبد العزيز آل سعود

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وبين الطيارين الأمير خالد نجل ولي العهد سلمان بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود بحسب صحف سعودية.

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ونشرت صور الطيارين عبر وكالة الأنباء السعودية، ونشرتها أيضًا صحف سعودية وعربية على صفحاتها الأولى.

إلا أن الأوساط الجهادية سرعان ما بدأت بإعادة نشر هذه الصور وبالتهديد باستهداف الطيارين.

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وانتشر هاشتاج خاص على تويتر هو «كشف_هويات_طيارين_آل_سلول»، وتم تداول أسماء الطيارين والتحريض عليهم.

وكتب مغرد أن الطيارين «مطلوبون للدولة الإسلامية» فيما كتب آخر «سيذبحون عاجلا أم آجلا».

ونشر مغرد آخر من أنصار التنظيم المتطرف تغريدة جاء فيها: «فليشهد التاريخ وليشهد كل مسلم أن طائرات آل سعود وبقية القطيع لم تضرب إسرائيل 70 سنة ولم تتحرك إلا لضرب المجاهدين».

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إلا أن غالبية التغريدات على الهاشتاج كانت لدعم الطيارين وللتنديد بتنظيم «داعش».

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