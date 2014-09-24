بالصور..طيارون سعوديون شاركوا في قصف «داعش».. ومتطرفون يهددون بذبحهم

نشرت السعودية عبر وسائل الإعلام الرسمية صورًا للطيارين الذين شاركوا في قصف مواقع تنظيم «داعش» في سوريا، وبينهم أميران، ما حدا بمؤيدي التنظيم المتطرف إلى إعادة نشر صورتهم والتهديد بقتلهم.

كابتن طيار خالد بن سلما آل سعود (نجل ولي العهد السعودي)

بندر بن عبد العزيز آل سعود

وبين الطيارين الأمير خالد نجل ولي العهد سلمان بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود بحسب صحف سعودية.

ونشرت صور الطيارين عبر وكالة الأنباء السعودية، ونشرتها أيضًا صحف سعودية وعربية على صفحاتها الأولى.

إلا أن الأوساط الجهادية سرعان ما بدأت بإعادة نشر هذه الصور وبالتهديد باستهداف الطيارين.

وانتشر هاشتاج خاص على تويتر هو «كشف_هويات_طيارين_آل_سلول»، وتم تداول أسماء الطيارين والتحريض عليهم.

وكتب مغرد أن الطيارين «مطلوبون للدولة الإسلامية» فيما كتب آخر «سيذبحون عاجلا أم آجلا».

ونشر مغرد آخر من أنصار التنظيم المتطرف تغريدة جاء فيها: «فليشهد التاريخ وليشهد كل مسلم أن طائرات آل سعود وبقية القطيع لم تضرب إسرائيل 70 سنة ولم تتحرك إلا لضرب المجاهدين».

إلا أن غالبية التغريدات على الهاشتاج كانت لدعم الطيارين وللتنديد بتنظيم «داعش».