إسلام عوض.. العائق في صفقة مؤمن زكريا مع الزمالك

حدد نادي إنبي شرطًا وحيدًا للموافقة على بيع لاعبه مؤمن زكريا الذي يلعب على للزمالك على سبيل الإعارة منذ موسم ونصف.

وأوضح أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب "إعارة مؤمن زكريا تنتهي في يناير المقبل، واللاعب يريد البقاء مع الزمالك".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الأمر بيد مجلس إدارة نادي إنبي، حيث اجتمعت مع ماجد نجاتي رئيس النادي لبحث الموقف".

وأشار إلى أن رئيس إنبي يشترط الحصول على المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال إسلام عوض للزمالك، مقابل الموافقة على انتقال مؤمن زكريا للقلعة البيضاء بشكل نهائي.

ورحل إسلام عوض عن الزمالك قبل بداية الموسم الجاري، لينتقل إلى فريق طلائع الجيش.