تمكنت الرقابة التجارية ومكافحة الغش التجاري بمديرية التموين بمحافظة سوهاج من ضبط 740 كيلو زيت سيارات منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام بعدد من محطات البنزين بدائرة مركز طما شمال المحافظة.
> وقال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج إن الحملة تمكنت من ضبط 500 عبوة أخري لمنظفات مجهولة المصدر بالإضافة إلي 22 عبوة ملمع جلود سيارات.
> تم تحرير المحاضر أرقام 12077 ، 12078 ، 12079 ، 12080 جنح مركز طما وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال محطات البنزين والمحلات المخالفة والعرض علي النيابة المختصة.
ضبط كميات من زيوت ومنظفات السيارات منتهية الصلاحية فى حملة تمونية بسوهاج
تمكنت الرقابة التجارية ومكافحة الغش التجاري بمديرية التموين بمحافظة سوهاج من ضبط 740 كيلو زيت سيارات منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام بعدد من محطات البنزين بدائرة مركز طما شمال المحافظة.