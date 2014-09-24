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القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا: تكثيف اللقاءات الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة

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القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا: تكثيف اللقاءات الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا: تكثيف اللقاءات الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة

جامعة المنيا

أكد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا في لقائه بوكلاء شئون التعليم والطلاب للكليات، وبحضور الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على سرعة الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية على الطلاب مع بداية العام الدراسي ووضع خطة كاملة للأنشطة بكل كليه بالتوفيق مع خطة أنشطة الإدارة العامة لرعاية الطلاب مع ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الطلابية حرصاً على المصلحة العامة على أن تكون للمشاركة دون المنافسة.

وأشار الدكتور أبو المجد لوكلاء الكليات لشئون الطلاب بفتح باب الحوار مع الطلاب بالتنسيق مع إدارة رعاية الطلاب لمرور العام الجامعي القادم بهدوء دون حدوث مشاكل مع تحقيق مبدأ المنع دون المواجهة أو الصدام لعدم تعرض الطلاب للمسائلة القانونية .

طالب الدكتور أبو المجد الوكلاء بتشكيل لجان بكل كلية بالتنسيق مع إدارة المدن لحل أي مشاكل يتعرض لها الطلاب داخل المدن وأضاف إلى أهمية التواجد مع بداية الدراسة وعقد لقاءات إستقبال للطلاب.

وطالب الكليات بإعداد حملات للنظافة يشارك بها طلاب الجوالة وبإشراف رعاية الطلاب.

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