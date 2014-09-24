بالصور.. وفود شعبية من الزاوية والشرابية ودمياط تزور قناة السويس الجديدة

نظمت وفود شعبية وشبابية بمختلف أنحاء مصر زيارات ميدانية إلى مقر قناة السويس الجديدة اليوم الأربعاء وسط أجواء احتفالية.

ونظم الدكتور علاء مرسي أستاذ طب الاطفال بمستشفى الدمرداش، زيارة لوفد شعبي كبير من منطقتى الزاوية والشرابية هى الثانية من نوعها خلال أسبوع وقال ان الهدف منها معرفة المواطنيين عظمة الانجاز التى تنفذه مصر على أرض سيناء، وهتف “تحيا مصر”، رافعين أعلام مصر وصور السيسي .

وقام وفد من أبناء القاهرة يقوده الصحفى صلاح الحفناوى نائب رئيس تحرير الجمهورية وشقيقه حسام من المانيا، وتم توزيع التبرعات تشمل ربع طن من السكر والشاى والبسكويت على العاملين بالمشروع .