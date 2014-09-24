رئيس «مكافحة الجريمة» في ألمانيا: توريد أسلحة إلى العراق لا يهدد البلاد

رأى رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا، يورج تسيركه، أن توريد أسلحة ألمانيا إلى العراق في مواجهة تنظيم «داعش» لا يؤدي إلى حالة تهديد جديدة في ألمانيا.

وقال تسيركه الأربعاء لبرنامج «مورجن ماجازين» الإخباري بالقناة الأولى الألمانية «إيه.آر.دي»: «لا أرى الأمر كذلك من الأساس، لأن التهديد باستخدام القوة من قبل الإسلاميين والجهاديين قائم منذ فترة طويلة».

وأضاف تسيركه: «ولكن صحيح أيضا أن عمليات القصف وتوريد الأسلحة ستؤدي إلى تزايد المبررات لمخططات محتملة لتنفيذ هجمات في ألمانيا».

ولكن أكد تسيركه في الوقت ذاته: «ليس لدينا حاليا خطر ملموس وإنما لدينا خطر مجرد كبير».

وأضاف تسيركه أنه من المقرر أن تنطلق الطائرة الأولى المحملة بالأسلحة للأكراد في شمال العراق من لايبتسيج ظهر الأربعاء.

وأوضح تسريكه: «لدينا نحو 180 تهديدا في مقاطع فيديو دعائية منذ عام 2010، و20 تهديدا موجها ضد ألمانيا».