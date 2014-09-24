إنقاذ سمكري حاول الانتحار فى النيل بسبب مروره بضائقة مالية

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى إنقاذ أحد المواطنين أثناء قيامه بمحاولة الإنتحار بالقفز فى مياه النيل.

وكشف مصدر أمني أنه أثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائي لنهر النيل بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بالمسطح المائى بالجيزة تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري المنيب فى مياه النيل.

وعلى الفور قام كلًا من الرقيب “محمد نبيل محمود ، والمجند أحمد إبراهيم أحمد” – من قوة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بإنقاذه وإنتشاله قبل غرقه.

تبين من الفحص أنه يدعى “محمد . ع . غ – 29 سنة – سمكري” – ومقيم بمحافظة القاهرة، وأنه أقدم على الانتحار نظرًا لمروره بضائقة مالية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة.