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طوارئ بمحافظة السويس استعدادًا لعيد الأضحي المبارك

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طوارئ بمحافظة السويس استعدادًا لعيد الأضحي المبارك طوارئ بمحافظة السويس استعدادًا لعيد الأضحي المبارك

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس صباح اليوم بالديوان العام اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وفي الاجتماع أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية ومديري المديريات برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الفطر المبارك ووقف الأجازات خلال الأجازة مع عمل ورديات مناوبة 24 ساعة، محذراً المسئولين بعدم إغلاق التليفونات المحمولة .

وأكد المحافظ علي مدير الصحة بالاستعداد الجاد بمستشفيات السويس العامة لاستقبال أي حالات طوارئ تحدث مع التأكيد علي سيارات الإسعاف بالتواجد في المناطق الحيوية، كما أكد علي تفعيل دور نقطة شرطة المستشفي العام وتدعيم أفراد الشرطة بالمستشفيات وتوفير الدم والأدوية اللازمة بالمستشفيات العامة.

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