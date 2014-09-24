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توطين 450 شاب من الخريجين بآبار الشب بالوادى الجديد‎

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توطين 450 شاب من الخريجين بآبار الشب بالوادى الجديد‎ توطين 450 شاب من الخريجين بآبار الشب بالوادى الجديد‎

صورة أرشيفية

صرح اللواء محمود عشماوي ،محافظ الوادي الجديد انه سيتم توطين 450 شاب من الخريجين بآبار الشب ،والمقرر الانتهاء منه خلال الأربعة أشهر علي الأكثر على مساحه 3150 فدان جاء ذلك خلال الاجتماع ألتنسيقي الذي عقد بين جهات الاختصاص لتحديد مهام كل جهة ،ووضع برنامج زمني حتى يتم التوطين الفعلي في اقرب وقت .

وأوضح سيد مجيد ،مدير عام التخطيط العمراني ،أن هذا المشروع يعد من المشروعات القومية الكبرى ،التي تشرف عليها وزارة الزراعة لاستصلاح 3150 فدان بالأراضي الصحراوية الجديدة ،بأربع قري هي الأولي والثانية والثالثة والرابعة ، مؤكدا أن إجمالي عدد الآبار يبلغ 30 بئرا يستفيد منها 450 قطعة ، هي إجمالي عدد القطع بالمشروع ، حيث تصل مساحة القطعة الواحدة 7 فدان .

وأضاف مجيد، أن إجمالي عدد القطع المخصصة لأبناء المحافظة يبلغ 180 قطعة بينما تم تخصيص 270 قطعة لأبناء المحافظات الأخرى، والتي تضم المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر . و شدد عشماوي ،علي ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والخدمات بالمشروع في الوقت المحدد ، لتسليم قطع ووحدات جاهزة ومتكاملة الخدمات ، تسهم في إقامة مجتمعات عمرانية زراعية جاذبة للسكان وخلق فرص عمل لشباب الخريجين.

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