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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط اخطر تشكيل عصابي لسيارة السيارات بشبرا الخيمة، واعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة سيارات بالاكره وإعادة السيارات لأصحابها مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارًا يفيد باشتراك كلًا من “سمير. س. ع وشهرته ” سمير الأسود ” 31 سنة عاطل ومقيم بشارع الهادى سلطان القطاوى دائرة قسم ثان شبرا الخيمة والسابق إتهامه فى 4 قضايا “مخدرات – سرقة” وبحوزته سلاح نارى بندقيه آليه عيار 7.62×39 تحمل رقم 4712 وخزينه بداخلها 17 طلقه من ذات العيار وهاتف محمول و”رضا. ع. ع ” وشهرته ” رضا الفكهانى ” 28 سنة عاطل ومقيم بعزبة النحاس ـ بهتيم – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش ساقية 5 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 500 جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما وتكوين شكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه مع ثلاثة متهين اخرين هاربين وهم “هانى. ج . م” 30 سنة عاطل ومقيم 47 شارع صلاح الدين البكرى – بهتيم والسابق إتهامه فى6 قضايا”مخدرات – سلاح ” هارب “إسلام. أ. ف” وشهرته ” إسلام بوله ” 25 سنة عاطل ومقيم 45 شارع الوحدة- منشية عبد المنعم رياض “هارب”، و “كرم .ن. ط” وشهرته ” كرم أبو طالب ” 30 سنة عاطل ومقيم بشارع أبو طالب مسطرد والسابق إتهامه فى قضيتان “سلاح – سرقة بالإكراه ” هارب.

وتحرر عن ذلك محاضر ملحقاً للمحاضر الأصلية وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيقق.

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